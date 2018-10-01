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Nobel ödülleri jüri üyesi Jean-Claude Arnault tecavüzden suçlu bulundu!

Nobel ödülü alacak kişileri belirlemekte yetkili olan İsveç Akademisini sarsan cinsel saldırı skandalının merkezindeki isim olan Jean-Claude Arnault, tecavüzden suçlu bulundu.

01 Ekim 2018 Pazartesi 19:37
Nobel ödülleri jüri üyesi Jean-Claude Arnault tecavüzden suçlu bulundu!

İsveç'te Stockholm Bölge Mahkemesi, 2011'de aynı kadına iki kez tecavüzle suçlandığı davada 72 yaşındaki Jean-Claude Arnault'u, birinden suçlu bularak 2 yıl hapse mahkum etti.

Yargıç ve 3 jüri üyesinin kararı oy birliğiyle aldığı belirtildi. Kurbanın avukatı Elisabeth Massi Fritz, kararın hem müvekkili hem de cinsel tacize uğrayanların sosyal medyada başlattığı #MeToo hareketi açısından önemli olduğunu söyledi. Savcı Christina Voigt, Arnault için 3 yıl hapis cezası istiyordu. İsveç'te yayın yapan "Dagens Nyheter" gazetesinin yıl başında yayımladığı haberde, Akademi üyesi şair Katarina Frostenson'un eşi Jean-Claude Arnault'un 7 kez, Nobel Ödülü'nü kazanan kişilerin ismini önceden kamuoyuna sızdırdığı iddia edilmişti.

19 kadına cinsel tacizle suçlanıyordu

Stockholm'de İsveç Akademisi ile finansal bağları bulunan bir kültür merkezini işleten Fransız fotoğrafçı Arnault, İsveç Veliaht Prensesi Victoria'nın da aralarında bulunduğu 19 kadına cinsel tacizle de suçlanıyordu. Bu kişiler arasında Akademi üyelerinin eşleri ve kızlarının da yer aldığı öne sürülüyordu.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra Akademi üyesi Peter Englund, Klas Ostergren ve Kjell Espmark istifa etmişti. Daha sonra da Akademinin Daimi Sekreteri Sara Danius istifasını sunmuştu. Akademi, skandal üzerine Nobel Edebiyat Ödülü'nün verilmesinin ertelendiğini açıklamıştı.

Açıklamada, kararın basın organlarına yansıyan ve bazı akademi üyeleri ile ailelerinin adının karıştığı iddiaların ardından kamuoyunda kuruma karşı duyulan güvenin azalması nedeniyle alındığı, 2018 Nobel Edebiyat Ödülü sahibinin, 2019 ödülünü kazananıyla aynı anda açıklanacağı belirtilmişti.

Nobel ödülü alacak kişileri belirlemekte yetkiliydi

Edebiyat alanında Nobel ödülü alacak kişileri belirlemekle yetkili olan İsveç Akademisinde (Svenska Akademien) jüri üyesi olarak görev yapan ünlü tiyatro yönetmeni Jean-Claude Arnault, Kasım 2017'de 18 kadına tecavüz ve tacizde bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 19:37
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