  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Noah, sezon sonuna kadar Clippers'ta

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:31:48 -
Noah, sezon sonuna kadar Clippers'ta

İSTANBUL (AA) - Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Los Angeles Clippers, tecrübeli pota altı oyuncusu Joakim Noah'ın kontratını sezon sonuna kadar uzattı.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Clippers'ın ABD'li oyuncusu Noah'ın sözleşmesini sezon sonuna kadar uzattığı duyuruldu.

Noah'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle NBA askıya alınmadan 2 gün önce Clippers ile 10 günlük anlaşma sağladığı hatırlatıldı.

Daha önce Chicago Bulls, New York Knicks ve Memphis Grizzlies'ta forma giyen 35 yaşındaki basketbolcu, NBA'de iki kez all-star ve bir defa yılın savunma oyuncusu seçilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı