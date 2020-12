No to Racism ne anlama geliyor? No to Racism ne demektir?

No to Racism ne anlama geliyor? sorusu vatandaşlar tarafından merak kazandı. No To Racism ile din, dil, ırk, renk ayrımlarının önüne geçmek isteyen UEFA, bunu kampanyalarla sürdürmeye devam ediyor. Peki, No to Racism ne demektir?

No to Racism neden gündem oldu?

Başakşehir ile PSG arasındaki karşılaşmada maçın 4'üncü hakemi Pierre Webo'ya ırkçı ifade kullandı. Gerçekleşen bu olaydan sonra No to Racism paylaşımları yapılmaya başlandı.

Temsilcimiz Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Fransız ekibi PSG'ye konuk olduğu maçta bir skandal yaşandı! Maçın 14. dakikasında saha kenarında Pierre Webo'ya kırmızı kart gösterilmesi sonrası ortalık bir anda karıştı...

Pierre Webo ve Demba Ba, maçın 4. hakeminin "this negro" (bu zenci) şeklinde ırkçı bir ifade kullandığını iddia ederken PSG'li Neymar ve Mbappe de maçın orta hakemiyle konuşarak duruma tepki gösterdi.

Bir süre süren tartışmaların ardından bir UEFA delegesi de maçın Rumen orta hakemi Ovidiu Hategan'in yanına gelerek duruma müdahil oldu. Kabul edilemez bu skandal olay sonrası Okan Buruk takımı sahadan çekti.

No to Racism nedir?

No to Racism, ifadesi Türkçe'de Irkçılığa Hayır anlamına gelmektedir.

Irkçılığa karşı büyük mücadeleler veren UEFA, No To Racism cümlesi ile bunu evrensel bir kimliğe bürümüştür. Irkçılıkla mücadelede kampanya niteliği taşıyan bu cümle, tüm dünyada kabul görerek dillere pelesenk olmuştur. Irkçılığa Hayır anlamına gelen No To Racism, belirli dönemlerde UEFA ve pek çok federasyon tarafından öne çıkarılmıştır.

UEFA, No To Racism'i vurgulamak üzere Respect, yani Saygı kelimesini de kampanyada vurgulamıştır. Saygı , 2008 yılında Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından başlatılan bir sosyal sorumluluk programıdır . Temel amacı cinsiyet, ırk, din ve yetenekler arasında birlik ve saygı için çalışmaktır.