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Ekonomi NNY Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

NNY Araştırma Görevlisi alıyor

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 14:10:00 -
NNY Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Nuh Naci Yazgan Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacak.

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İlan Tarihi 18/10/2021
Son Başvuru Tarihi 01/11/2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi 05/11/2021
Giriş Sınavı Tarihi 12/11/2021
Sonuçların Açıklanacağı Tarih 19/11/2021

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