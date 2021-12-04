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Spor Nkoudou'dan kötü haber
Spor

Nkoudou'dan kötü haber

Kasımpaşa maçında sakatlanan Nkoudou hakkında Beşiktaş'tan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 15:49:00 - 2021-12-04 15:51:23
Nkoudou'dan kötü haber

Beşiktaş, Nkoudou'nun ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Futbol Takımımızın Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta alt baldırına aldığı darbe sonrası ayak bileğinde rotasyonel yaralanma oluşan futbolcumuz Georges Nkoudou’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, ayak bileğinde bağ yaralanması (syndezmoz) saptanmıştır.

Georges Nkoudou’nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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