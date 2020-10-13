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Spor N'Koudou kabusu bitmedi
Spor

N'Koudou kabusu bitmedi

Beşiktaş'ta sakatlığı devam eden Fransız futbolcu Kevin N'Koudou hala iyileşemedi. N'Koudou'nun Kasım ayındaki Başakşehir maçında sahada olması tahmin ediliyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 15:51:00 -
N'Koudou kabusu bitmedi

Sürekli yaşadığı sakatlıklarla gündeme gelen Beşiktaş'ın suskun yıldızı Kevin N'Koudou'nun son durumu belli oldu.

Henüz antrenmanlara başlamayan Fransız oyuncunun, en erken kasım ayının başında takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği öğrenildi.

Ligdeki 4 haftada hiçbir maçta oynayamayan N'Koudou, Ligde dört maçta da oynamayan Fransız futbolcu, Denizlispor, Yeni Malatya ve Gaziantep maçlarında da forma giyemeyecek.

25 yaşındaki futbolcunun, 7. hafta maçlarından sonra lige verilecek milli aranın ardından oynanacak olan Başakşehir maçına yetişmesi bekleniyor.

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