Nizip Belediye Başkanlığı park ve bahçe ekipmanları satın alacak
Gaziantep Nizip Belediye Başkanlığı park ve bahçe işleri için açık ihale usulü ile ekipman ve ürün alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre Park ve Bahçe Ekipmanları Alımı İşi 2 Kısım muhtelif 1. Kısım (Çim Biçme ve Motorlu Tırpan): (2 kalem) 2. Kısım (Saksı ve Bitki): (5 kalem)’den oluşuyor. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilen işin ihalesi 03.06.2021 tarih ve saat 14:00’de Nizip Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda yapılacak.
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