Nizamülmülk'e CHP zulmü! Avuçlarını yaladılar

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Nizamülmülk'ü oynayan oyuncu Mehmet Özgür, CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mobbingine karşı başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Antalya Şehir Tiyatrosu'ndaki Genel Sanat Yönetmenliği görevine son verilen Özgür, yerel mahkemeye başvurarak işine geri döndü.

31 Mart seçimleri sonucu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP'den Muhittin Böcek'e geçmişti. Böcek'in, göreve gelir gelmez ilk işi şehir tiyatrolarındaki oyuncuların sözleşmesini feshetmek olmuştu. Görevine son verilenler arasında Şehir Tiyatrosunda genel Sanat yönetmenliği yapan Mehmet Özgür de yer almıştı. Mehmet Özgür, bunun üzerine yerel mahkemeye başvurarak görevinin iade edilmesini istedi. Özgür'e işi geri verildi.

2 yıllık bir hukuk mücadelesinden sonra Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür işinin başına geri döndü. Şimdilerde Alparslan Büyük Selçuklu Devleti'nde Nizamimülk'ü oynayan efsane oyuncu, CHP'li Muhittin Böcek'in talimatıyla Mezarlıklar Müdürlüğü'ne getirilmişti. Bu skandal hareketinden sonra basından yer alan haberler sonrası Özgür, açtığı davayı kazandı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından "ne güzel bir sabah oldu, tiyatro adına umutların yeniden yeşerdiği, Antalya’da tiyatro hareketinin yeniden filizlendiği... Ne mutlu hepimize" notunu düşerek müjdeli haberi tiyatro yazarı Doç. Dr. Birgül Yeşiloğlu Güler ile olduğu fotoğrafını paylaşarak duyurdu.

Ne olmuştu?

2019 yılında 31 Mart'ta gerçekleşen Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Belediyesi CHP yönetimine geçti. Başkan olarak gelen Muhittin Böcek, yeni yönetiminde Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında görev yapan 48 oyuncuyu neden göstermeden işten çıkarmıştı. Sabah'ın haberine göre; kalan diğer oyunculara ise mobbing yapıldığı iddia edilmişti.

Şehir Tiyatrolarında yayın yönetmenliği yapan Mehmet Özgür'de bu olaydan nasibini almış ve işinden olmuştu. Ancak Özgür, yerel mahkemeye başvurarak yapılan haksızlıkla ilgili dava açtı. Görev iadesi için açtığı davayı kazanan Mehmet Özgür, aynı zamanda diğer işten çıkarılan oyuncularında işe alınmasını istedi. Maaşından feragat edip gerekirse diğer oyunculara maaşlarının verilmesini talep eden Mehmet Özgür, yaptığı hareketle alkış topladı.