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Medya Nizamülmülk çocukları kimdir?
Medya

Nizamülmülk çocukları kimdir?

Nizamülmülk kim? Tarihi dizilerin ekranlarda geniş yer bulmasıyla birlikte pek çok kişi de tarihi olaylar ve kişiler hakkında daha detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Nizamülmülk’ün kim olduğu, çocuğu olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Nizamülmülk kim? Nizamülmülk çocuklarının isimleri neler?

Yeniakit Publisher
2021-11-17 19:21:00 -
Nizamülmülk çocukları kimdir?

Son yıllarda pek çok kanalda tarihi dizilere yer veriliyor. Söz konusu bu dizilerle birlikte tarihi olay ve kişiler de mercek altına yatırılmaya başlandı. Peki, Nizamülmülk kim çocukları var mı?

Nizamülmülk çocukları kimdir?

Nizamülmülk, Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun baş veziri ve Siyâsetnâme adlı eserin yazarı olan Farsdevlet adamı ve siyaset bilimcisidir. Devlet yönetiminde bir hayli etkili olan Nizâmülmülk; Alp Arslan ve Melikşah dönemlerinde vezirlik yapmıştır. "Nizâmülmülk" ismi, "devletin düzeni" anlamına gelir.

1018-1092 yılları arasında yaşayan Nizamülmülk'ün yedi çocuğu vardır. Nizamülmülk'ün çocuklarının isimleri şöyle:

Ahmed bin Nizâmülmülk

Şemsülmülk Osman

Müeyyidülmülk

Fahrülmülk

İzzülmülk

Ziyaülmülk

İmadülmülk

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