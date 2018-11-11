Nissan’dan Renault Grubu’na 384 milyon euro katkı
Nissan, 2018/2019 mali yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.11 Kasım 2018 Pazar 09:54
Otomotiv firması Nissan, Renault Grubu’nun gelirlerini arttırıyor. Firmanın otomobilleri ilgi odağı. Nissan, 2018/2019 (1 Nisan 2018-31 Mart 2019) mali yılının ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı.
Firma, mali yılın 1 Temmuz’dan 31 Eylül’e kadarki dönemini kapsayan ikinci çeyrek sonuçlarına göre Renault Grubu’nun 2018 üçüncü çeyrek gelirlerine net 384 milyon Euro katkı sağladı.
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