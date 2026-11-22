Nissan Türkiye, kasım ayında SUV ailesine yönelik yeni satış avantajlarını duyurdu. Qashqai Mild Hybrid Platinum Premium, Qashqai e-POWER ve X-Trail modellerinde nakit indirimleri ile farklı vade seçenekleri sunuluyor.

Qashqai Mild Hybrid Platinum Premium’da 1 milyon TL’lik seçenek

Qashqai’nin en üst donanım seviyelerinden Platinum Premium, kasım ayında ticari müşterilere özel ödeme avantajıyla satışa sunuldu. Model için 1 milyon TL tutarında 6 ay vadeli ödeme seçeneği uygulanıyor.

Qashqai e-POWER’da 400 bin TL’ye varan indirim

Nissan’ın e-POWER teknolojisine sahip Qashqai modeli ise hem bireysel hem de ticari müşterilere yönelik nakit alım indirimiyle öne çıktı. Kasım ayı boyunca Qashqai e-POWER’da 400 bin TL’ye varan nakit alım indirimi sunuluyor. Ticari müşteriler ayrıca 1 milyon TL tutarında 6 ay vadeli ödeme seçeneğinden yararlanabiliyor.

e-POWER sisteminde tekerlekler elektrik motoruyla hareket ederken, benzinli motor yalnızca elektrik üretmek amacıyla görev yapıyor. Böylece harici şarj ihtiyacı olmadan elektrikli sürüş karakteri sunuluyor.

X-Trail’de 2 milyon TL’ye kadar çıktı

Nissan’ın geniş iç hacimli SUV modeli X-Trail için ticari müşterilere sunulan tutar 2 milyon TL’ye kadar yükseliyor.

Modelde 12 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor. X-Trail, geniş kabini ve uzun yol kullanımına yönelik yapısıyla Nissan’ın SUV gamındaki üst seçeneklerden biri olarak konumlanıyor.

Kampanya kasım boyunca geçerli

Kasım ayına özel avantajlar, kampanyaya katılan Nissan yetkili satıcılarında ve stoklarla sınırlı olarak uygulanacak. Güncel kampanyalı anahtar teslim satış bedelleri ve ödeme koşulları yetkili satış noktalarından öğrenilebilecek.