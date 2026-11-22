15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! JASAT firarinin izini buldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İzmir'in Bergama ilçesinde kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalandı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasıyla aranan R.Ş.'nin izini sürdü.
Firarinin kaçışı sona erdi
Ekiplerin yürüttüğü takip sonucunda Bergama'da yakalanan R.Ş., gözaltına alındı. Jandarmadaki adli işlemleri tamamlanan hükümlü, cezasının infazı için cezaevine teslim edildi.
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