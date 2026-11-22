Emekli Albay Orkun Özeller, kitap fuarı için bulunduğu Kastamonu’da sabaha karşı gözaltına alındı. Özeller’in avukatı Doğukan Kozan gözaltı işleminin gerekçesi müvekkilinin X hesabından yaptığı bir paylaşım olduğunu belirtti. Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında işlem yapılan Özeller’in, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması için karakolda tutulduğu öğrenildi. Özeller'in İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'na Kastamonu Adliyesi'nden SEGBİS yoluyla ifade vereceği öğrenildi.

DEVLET BAHÇELİYE SÖZLERİ SONRASI TUTUKLANMIŞTI

Emekli Albay Orkun Özeller, Eylül 2025’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında yapılan suç duyurusunun ardından gözaltına alınmıştı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklanan Özeller, yaklaşık iki ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Aynı suçlamayla yargılandığı davada beraat eden Özeller hakkındaki karar, üst mahkeme tarafından da onanarak kesinleşmişti.