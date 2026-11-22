Milletvekili Arslan’dan Şeker Fabrikası’na Çıkartma: Çiftçinin Talepleri Masaya Yatırıldı
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Hasan Arslan, Merkez İlçe Başkanı Halit Özdemir, önceki dönem yönetim kurulu üyesi Hüseyin Aksoy ve teşkilat mensuplarıyla birlikte Doğuş Afyon Şeker Fabrikası’nı ziyaret etti. Ziyarette sahadan gelen çiftçi talepleri fabrika yetkililerine birebir iletilerek üreticilerin beklentilerine karşılık verilmesi istendi. Fabrika Müdürü Burak Karaaslan, Ziraat Koordinatörü Faki Dönmez, İdari İşler Müdürü Mustafa Fil, Üretim Müdürü Ömer Altınsoy ve Makina Fabrika İmalat Müdürü Cumali Dinçer ile bir araya gelen heyet, Afyonkarahisarlı pancar üreticilerinin sahada yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini kapsamlı şekilde ele aldı. Görüşmede; pancar söküm takvimi, fire kesintileri, gübre ve tohum tedariki, küspe teslimatı ile alım fiyatları başta olmak üzere üreticilerin tüm talepleri yetkililere aktarıldı.