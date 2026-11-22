Sahada çiftçilerden gelen eleştiri ve talepleri tek tek fabrika yönetimine ilettiklerini vurgulayan Dr. Hasan Arslan, yetkililerden aldıkları yanıtları şu başlıklarla paylaştı: * Söküm Süreci: Yağışlar nedeniyle söküm takviminde yaşanan gecikmelere karşı fabrikanın 15 söküm makinesiyle sahada görev yaptığını belirten Arslan, isteyen çiftçilerin sökümü kendilerinin de yapabileceğini, ancak fabrikanın daha uygun maliyet sunması sebebiyle üreticiler tarafından tercih edildiğini aktardı. * Fire Oranları: Çiftçilerin yüksek fire kesintisi yönündeki şikayetlerini gündeme getirdiklerini söyleyen Arslan, fabrikadaki ortalama fire oranının %9,92 (yaklaşık [aş-kuyruk kesimi ve %4,90 toprak payı) seviyesinde olduğunu ve bu oranın Türkiye ortalamasının altında kaldığı bilgisini paylaştı. * Gübre, Tohum ve Alım Fiyatı: Gübre alımında çiftçilerin dışarıdan temin özgürlüğüne sahip olduğunu, fabrikanın piyasanın altında fiyat sunduğu için tercih edildiğini kaydeden Arslan; tohumun ise yüksek verim ve polarite hedefiyle Sözleşmeli Tarım Yönetmeliği kapsamında fabrika tarafından verildiğini belirtti. Türkşeker’in 16 polar için belirlediği 3.577 TL’lik baz fiyatın, Afyonkarahisar’da 17 bandına yaklaşan yüksek polarite farkıyla birlikte üreticiye ton başına 4.000 TL’ye yakın bir gelir sağladığına dikkat çekti.