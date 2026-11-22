Tamamen hazırlıksız yakalandılar: Çareyi tünele sığınmakta buldular!
İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çareyi tünellere sığınmakta buldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da aniden bastıran sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar çareyi tünellere sığınmakta buldu.
İstanbul'da, akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanakla beraber, çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı.
DOLU ANİDEN BASTIRDI İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca kesiminde yerini doluya bıraktı. Aniden bastıran dolu yağışı nedeniyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.
TÜNELE SIĞINDILAR Dolunun araçlarına zarar vermesinden endişe eden sürücüler, Çatalca tüneli içerisine sığındı. Yağışın etkisini azaltmasının ardından sürücüler yeniden yollarına devam etti.
BÜYÜKÇEKMECE'DE CADDELER GÖLE DÖNDÜ Büyükçekmece'de yoğun yağışla birlikte bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su basan yolda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Büyükçekmece'de bir dükkanı ise su bastı.
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