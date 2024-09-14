Nissan Türkiye’den kaçırılmayacak etkinlik! Yetkili satıcılara davetlisiniz!

Tüm Nissan yetkili satıcıları 14-22 Eylül tarihleri arasında birbirinden farklı sürpriz aktivitelerin yer alacağı “Nissan’la Yaza Veda Partisi” ile 14-15 ve 21-22 Eylül tarihlerinde tüm hafta sonu, 17-19 Eylül tarihlerinde ise gece 22:00’ye kadar açık olacak.

Nissan Türkiye, tüm Nissan modellerini yakından tanıtmak ve sahip olmak isteyen herkesi “Nissan’la Yaza Veda Partisi’ne” davet ediyor Nissan yetkili satıcıları, 14-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek pek çok sürpriz aktivitelerle Nissan tutkunlarını ağırlayacak.

“Nissan’la Yaza Veda Partisi” etkinliklerine katılacak müşteriler, DJ Set up, canlı müzik ve dans grupları, hip hop, salsa, swing atölyeleri, çocuk oyun köşeleri ve canlı performanslar gibi pek çok özel aktiviteden faydalanabilecek. Nissan sahibi olmak isteyenler yeni Nissan modelleri hakkında bilgi alırken, yakınları ise keyifli vakit geçirebilecekler.

Türkiye'nin 26 şehrinde, 40 adet bayi ve satış sonrası hizmet noktasıyla Nissan Türkiye ve bayileri “Nissan’la Yaza Veda Partisi” ile herkesi detaylı bilgi almaya ve test sürüşüne Nissan yetkili satıcılarına bekliyor.