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Dünya Nissan Renault’tan Hindistan hamlesi!
Dünya

Nissan Renault’tan Hindistan hamlesi!

Nissan ve Renault ortaklığı, 600 milyon dolarlık yatırımla Hindistan'daki operasyonlarını genişleteceklerini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 07:33:00 -
Nissan Renault’tan Hindistan hamlesi!

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japon Nissan ve Fransız Renault ortaklığı, Hindistan operasyonlarının yelpazesini genişletiyor.

Buna göre 600 milyon dolarlık yatırım yapacak iki firma, 6 yeni model geliştirecek ve ülke içerisindeki imalat oranını artıracak.

2 elektrikli ve 4 spor arazi aracı geliştirecek firmalar, kurulacak ortak Ar-Ge merkezinde azami 2 bin kişilik yeni istihdam oluşturacak.

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