  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Nişastalı tavuk göğsü nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Nişastalı tavuk göğsü nasıl yapılır?

Tavuk göğsü tatlısına nişastanın da eklenmesi tatlıyı eşsiz bir kıvama sokuyor. Üzerine dilediğiniz şekilde tarçın, fındık, ceviz ekleyerek servis edebileceğiniz nişastalı tavuk göğsünün tarifi merak ediliyor. Yalancı tavuk göğsüyle nişastanın buluşması merak uyandırıyor. Peki, nişastalı tavuk göğsü nasıl yapılır? Nişastalı tavuk göğsü tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 15:43:00 -
Nişastalı tavuk göğsü nasıl yapılır?

Nişastalı tavuk göğsü tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

1 litre süt, 2,5 tepeleme yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, 2 paket vanilin, 4 yemek kaşığı tereyağı

Nişastalı tavuk göğsü nasıl yapılır?

Tencereye koyduğunuz tereyağını erittikten sonra üzerine elenmiş un ve nişastayı ekleyin.

Unun kokusu çıkana kadar güzelce kavurmanız gerekir. Daha sonra içerisine azar azar süt ekleyin. Bir yandan da karıştırmaya devam edin. Bu şekilde topaklanmasını engellemiş olacaksınız.

Şekeri ilave edip muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirmelisiniz. Üzeri göz göz olunca vanilyayı ilave edip ocağın altını kapatabilirsiniz.

Muhallebiyi yaklaşık 7-8 dakika boyunca bir mikserle yüksek devirde çırpmalısınız. Muhallebiyi su ile ıslattığınız bir borcama döktükten sonra soğumaya bırakabilirsiniz.

Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına koyun. En az 3-4 saat, vaktiniz varsa 1 gece dinlendirmelisiniz. İsteğe bağlı olarak üzerine toz tarçın serpip fındık ekleyebilirsiniz. Artık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ahmet Davutoğlu'na seçim şoku! Karar resmen açıklandı
Siyaset

Ahmet Davutoğlu'na seçim şoku! Karar resmen açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, Afyonkarahisar'da Haziran ayında yapılacak olan belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerine girecek part..
Şehit cenazesi KKTC'yi karıştırdı! Cumhurbaşkanı Tatar'dan sert tepki
Gündem

Şehit cenazesi KKTC'yi karıştırdı! Cumhurbaşkanı Tatar'dan sert tepki

1974'te Rumların vahşice katlettiği 5 şehidin yeniden defin işleminde ailenin askeri tören istememesine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tepk..
Rekabet Kurumu personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?
Ekonomi

Rekabet Kurumu personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Rekabet Kurumu resmi internet sayfası üzerinden personel alım ilanı yayınladı. Yayınlanan ilanda çeşitli meslek gruplarında alım yapılacağı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay