Nişastalı tavuk göğsü nasıl yapılır?
Tavuk göğsü tatlısına nişastanın da eklenmesi tatlıyı eşsiz bir kıvama sokuyor. Üzerine dilediğiniz şekilde tarçın, fındık, ceviz ekleyerek servis edebileceğiniz nişastalı tavuk göğsünün tarifi merak ediliyor. Yalancı tavuk göğsüyle nişastanın buluşması merak uyandırıyor. Peki, nişastalı tavuk göğsü nasıl yapılır? Nişastalı tavuk göğsü tarifi için gerekli malzemeler nelerdir?
Nişastalı tavuk göğsü tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;
1 litre süt, 2,5 tepeleme yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, 2 paket vanilin, 4 yemek kaşığı tereyağı
Nişastalı tavuk göğsü nasıl yapılır?
Tencereye koyduğunuz tereyağını erittikten sonra üzerine elenmiş un ve nişastayı ekleyin.
Unun kokusu çıkana kadar güzelce kavurmanız gerekir. Daha sonra içerisine azar azar süt ekleyin. Bir yandan da karıştırmaya devam edin. Bu şekilde topaklanmasını engellemiş olacaksınız.
Şekeri ilave edip muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirmelisiniz. Üzeri göz göz olunca vanilyayı ilave edip ocağın altını kapatabilirsiniz.
Muhallebiyi yaklaşık 7-8 dakika boyunca bir mikserle yüksek devirde çırpmalısınız. Muhallebiyi su ile ıslattığınız bir borcama döktükten sonra soğumaya bırakabilirsiniz.
Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabına koyun. En az 3-4 saat, vaktiniz varsa 1 gece dinlendirmelisiniz. İsteğe bağlı olarak üzerine toz tarçın serpip fındık ekleyebilirsiniz. Artık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…