Nişastalı kurabiye nasıl yapılır?
Kolay kolay bayatlamayan hem farklı hem de lezzetli bir kurabiye tarifi denemek isterseniz sizde evinizde bu lezzetli kurabiyeyi yapabilirsiniz.03 Ağustos 2018 Cuma 14:23
MALZEMELER:
250 gram tereyağı
2 adet yumurta
1.5 su bardağı nişasta
1 çay bardağı sıvıyağ
Bir tatlı kaşığı tuz
Bir paket kabartma tozu
4 su bardağı un
ÜZERİ İÇİN:
1 yumurta sarısı
Çörek otu
YAPILIŞI:
İlk önce yağı oda sıcaklığında yumuşatın.
Daha sonra üzerine yumurtaları kırın.
Diğer malzemeleri de ekleyerek hamuru yoğurun.
Tamamen toparlanan hamura isteğinize göre şekiller verin.
Fırın tepsisine dizdiğiniz kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otunu ekleyin.
120 derecede 30 dakika bekletin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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