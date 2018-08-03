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Nişastalı kurabiye nasıl yapılır?

Kolay kolay bayatlamayan hem farklı hem de lezzetli bir kurabiye tarifi denemek isterseniz sizde evinizde bu lezzetli kurabiyeyi yapabilirsiniz.

03 Ağustos 2018 Cuma 14:23
Nişastalı kurabiye nasıl yapılır?

MALZEMELER:

250 gram tereyağı

2 adet yumurta

1.5 su bardağı nişasta

1 çay bardağı sıvıyağ

Bir tatlı kaşığı tuz

Bir paket kabartma tozu

4 su bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

1 yumurta sarısı

Çörek otu

YAPILIŞI:

İlk önce yağı oda sıcaklığında yumuşatın.

Daha sonra üzerine yumurtaları kırın.

Diğer malzemeleri de ekleyerek hamuru yoğurun.

Tamamen toparlanan hamura isteğinize göre şekiller verin.

Fırın tepsisine dizdiğiniz kurabiyelerin üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otunu ekleyin.

120 derecede 30 dakika bekletin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 14:23
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