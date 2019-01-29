Nişasta bazlı şeker nedir nelerde bulunur?

NBŞ nelerelde bulunur? Nişasta bazlı şeker zararları neler? AK Parti Seçim Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Nişasta bazlı şeker kotasını yüzde 5'ten yüzde 2.5'a indiriyoruz" dedi. Erdoğan’ın NBŞ açıklamasından sonra Nişasta bazlı şeker, nelerde bulunur? sorusu araştırılıyor.

Nişasta bazlı şeker ya da kısa adıyla NBŞ (İngilizce: HFCS), mısır nişastasının kimyasal işlemlerden geçirilmesiyle elde edilen bir şeker türüdür. Üç farklı şeker molekülü vardır: Glikoz, galaktoz ve fruktoz. Fruktoz, meyve şekeri olarak da adlandırılır ve doğada bolca bulunur. Nişasta bazlı şeker üretilirken nişasta parçalanarak glikoza, ardından glikoz da fruktoza dönüştürür. Nişasta bazlı şekerde bol miktarda fruktoz bulunmaktadır. Örneğin sofra şekeri olarak adlandırdığımız beyaz şekerde yüzde 50 glikoz yüzde 50 fruktoz bulunurken nişasta bazlı şekerde yüzde 90 oranında fruktoz bulunabiliyor. Fruktoz, meyvelerden tüketilmediği sürece vücut için zararlıdır.

Nişasta bazlı şeker, nelerde bulunur?

NBŞ, diğer tatlandırıcı türlerine göre uygun maliyetlidir ve açlık hissi uyandırır. Ürünlerin raf ömrünü de uzatmaktadır. Bu nedenle maliyet odaklı üreticiler tarafından kullanılmak istenmektedir. NBŞ, doğrudan tüketilmemekte daha çok şekerli ürünlerde kullanılmaktadır. Şekerli hemen hemen her şeyde NBŞ bulunabilir. Türkiye’de market raflarında gördüğümüz ürünlerin hemen hemen hepsinde bulunuyor. Ürün içeriğinde mısır şurubu, meyve fruktozu, kristalin fruktoz, glikoşurup gibi isimlerle yer alır. Türkiye’nin aksine AB üyesi ülkelerde ciddi kısıtlamalar olduğu için Avrupa’da NBŞ ile tatlandırılan ürün sayısı azdır.

Nişasza bazlı şekerin zararları neler?

Nişasta bazlı şekerin yoğun olarak tüketilmesi sonucu karaciğer yağlanması, pankreas kanseri, fibrozis, siroz, insülin hastalıkları, eklem iltihabı, hipertansiyon, koroner kalp hastalıkları ve türevi hastalıkların meydana gelebileceği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştı. En yaygın görülen zararı obezite ve diyabete yol açmasıdır.