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Ekonomi Nişantaşı Üniversitesi rekor seviyede öğretim üyesi alacak
Ekonomi

Nişantaşı Üniversitesi rekor seviyede öğretim üyesi alacak

Nişantaşı Üniversitesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve Nişantaşı Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri”ne göre aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak belirtilen bölümlere tam zamanlı 251 öğretim üyelesi alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 12:45:00 -
Nişantaşı Üniversitesi rekor seviyede öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 2547 sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şartları  taşıyan  Profesör adaylarının;  hazırladıkları belgelerle birlikte 01.03.2021 tarihinden itibaren 15 gün içinde Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Profesör,  Doçent  ve  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrolarına  başvurular,  Nişantaşı  Üniversitesi  İnsan  Kaynakları  Daire  Başkanlığına,  şahsen  veya  posta  ile yapılmaktadır. (Posta ile yapılan başvuruların teslimi son başvuru tarihinden sonra ise kabul edilmeyecektir.)

Kadro detayları www.nisantasi.edu.tr adresinden de incelenebilir.

Adres: Nişantaşı Üniversitesi Maslak Mahallesi Taşyoncası Sokak Maslak 1453 No: 1Y 34481742- Sarıyer/İSTANBUL

Telefon: 0 212 210 10 10

E-posta adresi  : [email protected]

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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