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Nişantaşı Üniversitesi masa tenisinde Avrupa şampiyonu

21 Temmuz 2019 Pazar 11:14
Nişantaşı Üniversitesi masa tenisinde Avrupa şampiyonu


ANKARA (AA) - Avrupa Üniversiteler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Nişantaşı Üniversitesi, erkekler takım kategorisinde şampiyon oldu.

İtalya'da düzenlenen organizasyonda Ziver Gündüz, İbrahim Gündüz ve Abdullah Talha Yiğenler'in yer aldığı Nişantaşı Üniversitesi Erkek Masa Tenisi Takımı, finalde Rusya'nın Magnitogorsk Teknik Üniversitesi ile karşılaştı.

Rus temsilcisini 3-1 yenen Nişantaşı Üniversitesi, Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Nişantaşı Üniversitesi, geçen yıl da Portekiz'de gerçekleştirilen Avrupa Üniversite Oyunları'nda masa tenisi branşında şampiyon olmuştu.


- İbrahim Gündüz'den altın madalya


İtalya'daki organizasyonda ayrıca Nişantaşı Üniversitesinden İbrahim Gündüz, tek erkeklerde altın madalya kazandı.

Finalde Rus Aleksandr Tiutriumov'u 3-0 mağlup eden İbrahim, altın madalya elde etti.


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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 11:14
  1. İbrahim Gündüz
  2. Masa Tenisi
  3. Nişantaşı Üniversitesi
  4. Üniversiteler Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası

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