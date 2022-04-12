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Ekonomi Nişantaşı Üniversitesi akademik personel alacak
Ekonomi

Nişantaşı Üniversitesi akademik personel alacak

Nişantaşı Üniversitesi ilanla duyurduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince 174 öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 14:25:00 -
Nişantaşı Üniversitesi akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”  ve  09/11/2018  tarih  ve  30590  sayılı  Resmî Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik”  hükümleri  uyarınca  ilandaki  “Aranan  Nitelikler”  başlığı  altında  yer  alan  koşulları  sağlayan  öğretim elemanlarından;

Profesör  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Web  sayfamızda  yer  alan  başvuru  dilekçelerine;  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  3  adet  vesikalık fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  fotokopilerini,  onaylı  öğrenim  belgelerini  (lisans,  yüksek  lisans,  doktora,  doçentlik),  (e-Devlet  çıktısı  diplomalar  da  kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, ikametgah, askerlik terhis belgesi, e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 3 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Doçent  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Web  sayfamızda  yer  alan  başvuru  dilekçelerine;  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  3  adet  vesikalık fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan  fotokopilerini,  onaylı  öğrenim  belgelerini  (lisans,  yüksek  lisans,  doktora,  doçentlik),  (e-Devlet  çıktısı  diplomalar  da  kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt örneği, askerlik terhis belgesi, ikametgah e-Devletten hizmet belgelerini ekleyerek çıktı olarak, 2 adet flash bellek dosyada ise; bilimsel çalışma ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Doktor    Öğretim    Üyesi    kadrolarına    başvuracak    adaylar;    Web    sayfamızda    yer    alan    başvuru    dilekçelerine    (kadronun    ilan    edildiği Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokul  birimlerine  hitaben  yazılacaktır),  YÖK  formatında  özgeçmişlerini,  3  adet  vesikalık  fotoğraflarını,  nüfus  cüzdan fotokopilerini, onaylı öğrenim belgelerini (lisans, yüksek lisans, doktora), (e-Devlet çıktısı diplomalar da kabul edilmektedir) adli sicil belgelerini, nüfus kayıt  örneği,  ikametgâh,  askerlik  terhis  belgesi,  e-Devletten  hizmet  belgelerini  ekleyerek  çıktı  olarak,  2  adet  flash  bellek  dosyada  ise;  bilimsel  çalışma  ve yayınlarını, YÖK formatlı özgeçmişlerini, diplomalarını hazırlayarak aşağıda adresi belirtilen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Öğretim  Görevlisi  ve  Araştırma  Görevlisi  kadrolarına  başvuracak  adaylar;  Web  sayfamızda  yer  alan  Fakülte/Yüksekokul/Meslek  Yüksekokul birimlerine hitaben yazacakları dilekçelerine, aşağıda istenen belgeleri ekleyerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na iletmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Başvurularında  İstenen Belgeler; - Özgeçmiş,  (YÖK Formatında) - ALES belgesi, - Yabancı dil  sınav belgesi, - Onaylı lisans, yüksek lisans diplomaları ve varsa doktora öğrenci belgeleri, (e-Devlet çıktısı olabilir) - Onaylı lisans transkripti, - Nüfus cüzdanı fotokopisi, - 3 Adet vesikalık fotoğraf, - adli sicil belgesi, - nüfus kayıt örneği,- ikametgâh,- askerlik terhis belgesi,- e-Devletten hizmet belgesi, varsa ilgili alanda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.

(*):  23  Mart  2016  tarih  ve  29662  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Başvuru Yapılacak Adres: Nişantaşı Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Maslak Mahallesi, Taşyoncası Sokak, No: 1V ve No: 1Y Bina Kodu: 34481742, 34398 Sarıyer/İSTANBUL

İrtibat numarası: 0212 210 10 10

Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlana İlişkin Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Ön Değerlendirme, Sınav ve Sonuç Tarihlerine İlişkin Bilgilere Aşağıda Yer Verilmiştir:

İlan Başlama Tarihi         :        12 Nisan 2022

Son Başvuru Tarihi:        26 Nisan 2022

Ön Değerlendirme İlan Tarihi        :        29 Nisan 2022

Sınav Giriş Tarihi ve Saati (Fakülte / Yüksekokul)         :        12 Mayıs 2022

Sonuç Açıklama Tarihi   :        14 Mayıs 2022

Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı web adresi      :         www.nisantasi.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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