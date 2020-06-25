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Nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde koronavirüse yakalanan Hacı Göl isimli vatandaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bizim köyde 'bir nişan yapalım' dediler, 300 hane köy karantina altında. Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar" diyerek isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 22:33:00 -
Nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar

Pınarbaşı ilçesi Yukarı Borandere Mahallesi'nde oturan Hacı Göl, geçen günlerde yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Göl'ün hastanede yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine Göl, hastanede tedaviye alındı. Göl'ün yaşadığı Yukarı Borandere Mahallesi'nde nişan töreninin yapıldığının belirlenmesi üzerine mahalleli koronavirüs testinden geçirildi.

Mahalle karantinaya alındı

Çok sayıda kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantinaya alındı. Hastanede tedavi altında olan Göl, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Lütfen bu hastalığı dikkate alalım. Maske, mesafe ve hijyen konusunu unutmayalım. Birilerinin mutluluğunu paylaşmak için kendi hayatınızı karartmayın. Ben çocuklarımın yüzüne bakamadım, sarılamadım. Çıkıp çıkmayacağım belli değil. Düğün, nişan böyle şeylere arkadaşlarınızı çağırıp kimsenin hayatını, yuvasını yıkmayın. Bizim köyde 'bir nişan yapalım' dediler. 300 hane köy karantina altında. Perişan bir durumdalar. Köyde bir nişan yaptılar milletin geleceğini yıktılar" dedi.

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