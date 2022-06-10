Nisan ve Mayıs faturaları neden arttı? İstanbul'da su faturasına gizli zam iddiası!
Nisan ve Mayıs aylarında su faturalarına yansıyan fiyat artışı, "İstanbul'da suya gizli zam mı yapıldı? gündeme getirdi. ,İSKİ, yaşanan tartışmalara ilişkin bir açıklamada bulundu.
İstanbul'da Nisan ve Mayıs aylarında su faturalarında yaşanan artış dikkat çekerken aboneler, "Su faturasına gizli zam mı yapıldı?" sorusunu gündeme getirdi.
Nisan ve Mayıs faturaları neden yükseldi?
Bedelin arttığı Nisan ve Mayıs ayı faturalarındaki "kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli" gündem olurken İSKİ'den iddialara ilişkin cevap geldi.
İSKİ'den yapılan yazılı açıklamada, son dönemde bazı İstanbulluların sosyal medya üzerinden KSUB hakkında çeşitli değerlendirmelerde bulundukları ve bu bedelin ek bir ödeme kalemi olduğu yönünde ifadeler kullandıklarının gözlemlendiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
KSUB, daha önce faturalarda su bedeli altında tahsil edilirken, Sayıştay görüşü ve İBB Meclisi kararı neticesinde ayrı gösterilmeye başlamıştır. İSKİ faturalarında ek ücret artışı kesinlikle söz konusu değildir.