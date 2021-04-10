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Ekonomi Nisan ve mayıs aylarında çıkıyor! Bin liradan satılıyor
Ekonomi

Nisan ve mayıs aylarında çıkıyor! Bin liradan satılıyor

Mersin’in Gülnar ilçesinde yetişen kuzugöbeği mantarının tazesinin kilosu 250, kurusu 1000 liradan alıcı buluyor.

Yeniakit Publisher
2021-04-10 16:13:00 -
Nisan ve mayıs aylarında çıkıyor! Bin liradan satılıyor

Mersin’in Gülnar ilçesinde ormanda doğal yollarla yetişen kuzugöbeği mantarı bölge halkının geçim kaynağı oldu. Kuzugöbeği mantarının tazesi kilosu 250, kurusu ise bin liradan alıcı buluyor.

Her yıl nisan ve mayıs aylarında çıkan kuzugöbeği mantarının tazesi 250 liradan, kurusu ise bin liraya kadar alıcı buluyor. Vücut direncini arttırdığı kan basıncını düzenleyen etkileri olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı, mangalda, yumurtalı, kavurma, sote olarak tüketiliyor. Kurusu ise önce haşlanıp ardından tüketilebiliyor.

Ormanda kuzugöbeği mantarı toplayan Durali Işık, "Kuzugöbeği mantarı bahar aylarının gelişi ile ormanda çıkmaya başlar. Bizim için bir gelir kapısı oldu. Ormanda hem temiz hava alıyoruz hem de mantar topluyoruz. Hem çok lezzetli, hem de değerli bir mantar." ifadelerini kullandı.

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