Nişan törenindeki kavganın şüphelisi tutuklandı Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde nişan törenindeki kavgaya karışan şüphelilerden biri tutuklandı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde nişan törenindeki kavgaya karışan şüphelilerden biri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Teteköy Mahallesi’nde düzenlenen nişan töreninde çıkan kavgada, gelinin yakını İ.S. bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Tekirdağ Cezaevine konuldu.

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