Nişan törenindeki kavganın şüphelisi tutuklandı
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde nişan törenindeki kavgaya karışan şüphelilerden biri tutuklandı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:19
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde nişan törenindeki kavgaya karışan şüphelilerden biri tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Teteköy Mahallesi’nde düzenlenen nişan töreninde çıkan kavgada, gelinin yakını İ.S. bıçaklı saldırıya uğramıştı.
Olayla ilgili yapılan soruşturmada jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Tekirdağ Cezaevine konuldu.
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