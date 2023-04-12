Nisan ayının ortasında Uludağ’a kar yağdı

Aralıklarla yağan kar yağışı, sabaha karşı etkisini arttırdı. Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, sezonu kapatmış olsa da, kar yağışı yüzleri güldürdü. Kar kalınlığının 58 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise en yüksek 3, en düşük ise eksi dereceler olarak ölçüldü.

Uludağ’ın eteklerinde bulunan dağ ilçeleri de kardan nasibini aldı. Nisan ayının ortasında ilçelerinde kar yağışını görenler şaşkına döndü. Geçtiğimiz sene de aynı şekilde yağan kar yağışıyla birlikte, Uludağ’da kar kalınlığı 88 santimetre olarak ölçülmüştü.

Barajlardaki doluluk oranları yükseliyor

BUSKİ tarafından verilen verilere göre, Doğancı Barajı doluluk oranı yüzde 61’i görürken, Nilüfer Barajı ise yüzde 33 olarak ölçüldü. Kar ve yağmurların ilerleyen günlerde barajdaki su seviyesini daha yükseğe çekeceği tahmin edilmektedir.

Bursa Valiliği yaptığı uyarıda kar yağışının şehir merkezinin yüksek kesimlerinde de görülebileceğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa’da devam eden yağışların, yarın da gün boyunca aralıklarla süreceği, bu geceden itibaren yüksek rakımlı yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı şeklinde gerçekleşeceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü ayrıca Bursa’da kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Son hava tahmin raporlarına göre yarın ve cuma günü yağışların hafifleyeceği, hafta sonuyla birlikte tekrar sağanak yağışların geri geleceği açıklandı.