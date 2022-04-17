Nisan ayı evde bakım parası yattı mı, ne zaman yatacak?

Engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara ve onların bakımlarını üstlenenlere ödenen evde bakım maaşı için Nisan ayı ödemeleri başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay ödenen evde bakım aylıkları Nisan ayı başladığından beri vatandaşın gündeminde.

Evde bakım aylığı nisan ödemeleri yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen hak sahibi başına aylık 2 bin 354 lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, bu ay 540 bin vatandaşın bu yardımdan yararlanacağını bildirdi. Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 272 milyon lira evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Nisan'da tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Evde Bakım Maaşı ödemeleri her ay ayın 15'i itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı.

17 Nisan evde bakım aylığı yatan iller listesi

1- Ordu

2- Tokat

3- Antalya

4- Bolu

5- Afyonkarahisar

6- Çanakkale

7- Aksaray

8- Diyarbakır

9- Manisa

10- Bursa

11- Kırıkkale

12- Niğde

13- İstanbul

14- Uşak

15- Bilecik

16- Konya

17- Osmaniye

18- Hatay

19- Gaziantep

20- Ankara

21- Malatya

22- Kocaeli

23- İzmir

24- Kayseri

25- Karabük

26- Samsun

27- Adana

28- Mersin

29- Batman

30- Balıkesir

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 17 Nisan Pazar 2022: Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak ve sorgulama nasıl yapılır?

Evde bakım aylığı sorgulaması nasıl yapılır?

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

Evde bakım aylığı ne kadar?

2022 yılı asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Asgari ücrete bu yıl yüzde 50,5 oranında bir zam yapılmıştı. Evde bakım parası da bu kapsamda bin 798 TL'den 2 bin 706 TL'ye yükseltildi.

Evde bakım aylığı alma şartı nedir?

Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor.

Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor.

Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.