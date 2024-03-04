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Dünya Nipah virüsü paniği: 2 kişi hayatını kaybetti!
Dünya

Nipah virüsü paniği: 2 kişi hayatını kaybetti!

Yeniakit Publisher
2024-03-04 17:54:00 -
Nipah virüsü paniği: 2 kişi hayatını kaybetti!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ölümcül yarasa virüsü Nipah'ta artan vaka sayılarına dair ciddi bir uyarıda bulundu. DSÖ, bu yıl Bangladeş'te iki kişinin Nipah virüsüne yakalandığı ve her iki vakada da ölümle sonuçlandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ölümcül yarasa virüsü Nipah'ta artan vaka sayılarına dair ciddi bir uyarıda bulundu. DSÖ, bu yıl Bangladeş'te iki kişinin Nipah virüsüne yakalandığı ve her iki vakada da ölümle sonuçlandığını bildirdi.

Kovid-19 pandemisiyle beraber tüm dünyada yeni bir salgın endişesi yaşanırken DSÖ'den farklı bir virüs için bir uyarı geldi. Dünya Sağlık Örgütü, ölümcül yarasa virüsünde ölüm oranının yüksek olarak belirlenmesi acil uyarı yayınladı.

Bu yıl Bangladeş'te iki kişinin virüse yakalandığını söyleyen DSÖ, her iki vakanın da ölümle sonuçlandığını belirtti. 38 yaşında bir erkek ve üç yaşında bir kız çocuğunun ölmesinin ardından Nipah virüsü (NiV) vakalarının arttığı vurgulandı.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?

Nipah virüsü enfeksiyonunun başlangıç belirti ve semptomlarının spesifik olmadığı ve başvuru sırasında tanıdan genellikle şüphelenilmediğine dikkat çeken DSÖ, daha az yaygın olmasına rağmen hastalığın, enfekte olan biriyle yakın temas ile doğrudan bulaşabildiğini söyledi.

Ölümcül enfeksiyon, enfekte hayvanlar (yarasalar veya domuzlar gibi) veya enfekte hayvanların tükürüğü, idrarı ve dışkılarıyla kontamine olmuş yiyecekler yoluyla insanlara bulaşan bir hastalık. Meyve yarasaları veya uçan tilkiler Nipah virüsünün doğal konakçıları.
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İnsanlara veya hayvanlara yönelik herhangi bir tedavi veya aşı bulunmadığından virüs son derece endişe verici.

Birleşik Krallık'ta NiV, yüksek sonuçları olan bulaşıcı bir hastalık olarak sınıflandırılıyor. (Sözcü)

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