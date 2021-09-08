Nipah virüsü nedir belirtileri neler? Nipah virüsü Türkiye'de görüldü mü?

Aralık 2019’dan bu yana koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Salgın sebebiyle her gün binlerce insan yaşamını yitiriyor. Aşılarla salgına nokta konulması düşünülürken bir virüs haberi daha geldi. Hindistan’da görülen Nipah virüsü endişe oluşturmaya başladı. Peki, Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü Türkiye'de görüldü mü?

Yarasalardan hayvanlara ve insanlara geçtiği belirtilen Nipah virüsü sebebiyleHindistan'da 12 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı. Yaşamını yitiren çocukla temaslı olduğu tespit edilen 188 kişi ise karantinaya alındı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Nipah virüsü yüzde 75 oranında ölümcül bir enfeksiyon.

Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsünün bilimsel adı "Nipah henipavirüs"tür. Virüs insan ve hayvanlarda yüksek ölüm oranlarına neden oluyor. Yarasa kaynaklı nipaviürs, hendra virüsü ile birlikte henipavirus cinsine aittir. Güney ve Güneydoğu Asya'da Nipah virüsünün neden olduğu çok sayıda hastalık salgını meydana geldi.

Nipah virüsü belirtileri nelerdir?

Nipah virüsün kuluçka süresinin 45 gün olduğu ifade ediliyor. Hastalığın belirtileri olarak baş dönmesi, uyuşukluk, değişmiş bilinç ve akut ensedaliti gösteren nörolojik işaretlerin görülebildiği belirtiliyor.

Güney Asya’da görülen bu hastalığın henüz bir tedavisi, ilacı ve aşısı bulunmuyor. Bu virüsün yüzde 75 oranında öldürücülük oranı olduğu ifade ediliyor.