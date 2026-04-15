“Nimet”e çöktüler hizmeti unuttular

Buğra Kardan İstanbul

1994’ten itibaren çeyrek asır boyunca hizmet belediyeciliğiyle ihya olan kadim İstanbul, CHP’nin gizli kapaklı ittifaklarla yönetimi ele geçirmesinden sonra yolsuzluk, israf, algı ve kişisel reklam aracı yapılarak talan edildi. 16 milyon İstanbullu hizmete hasret kaldı. Göreve gelir gelmez “temel atmama” törenleri düzenleyerek insanların aklıyla alay eden, 2019 yerel seçimler öncesi deneme seferleri tamamlanan Mahmutbey-Mecidiyeköy Metro Hattı ile Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattını, 2012’den beri faal olan Kemerburgaz Kent Ormanları’nı ve 2017’de yapımına başlanan Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni kendisine mâl eden İmamoğlu ve şürekası açılış yapmayı unuttu.

TRİLYONA YAKLAŞAN DEV BÜTÇE

2025 yılı konsolide bütçesi 564 milyar lirayı bulan ve 14 bakanlığa bedel olan İBB’de CHP’li yönetimi son bir yılda kiraladığı dükkanlarda açtığı 4 adet Kent Lokantası ile küçük bir öğrenci yurdunu, Büyükçekmece Cep Otogar’nı, 2009 yılında temeli atılan ve büyük oranda hayırseverlerin bağışıyla tamamlanan Zeynebiye Camii’ni büyük bir eser gibi lanse etti. Bozulan metroları, yanan metrobüsleri, yolda kalan otobüsleri bile çalıştırmakta zorlanan CHP’li yönetim, ‘kültür-sanat projesi’ adı altında şair ve yazar görünümlü yandaşlarını semirterek, Ahmet Ümit ve Sunay Akın gibi iktidar karşıtlarına fonladı. İBB Miras da Yahya Kemal’in anıt heykelinin yanında bulunan mermer blokların bakım ve onarım çalışmalarını hizmet olarak yutturmaya girişti. Devletten gelen bütçeyi, suya, ulaşıma, İSPARK’a yaptığı fahiş zamlarla halktan topladığı paraları buhar eden İBB, kenti çeyrek asır geriye götürdü.

ESERLERE ÇÖKTÜLER, YAPMADILAR

2024 seçimlerinin ardından çete başı İmamoğlu’ndan güç alarak kolunu kıpırdatmayan hatta tarihi yağmadan pay almaya çalışan belediye yönetimi, gereksiz projeler ve göstermelik hizmetlerle yola devam etti. 16 milyona zerre yararı olmayan fuzuli projeler ve hizmetlerle hem 2025 hem 2026 zayi edildi. Yakın zamanda İBB iştiraklerinden İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, mega şehre 9 yeni gül kazandırmakla övündü. Rüşvetten tutuklu Ali Sukas’ın Genel Müdürü olduğu iştirakin geçen yıl ve bu yıl hatırı sayılır bir eserinin bulunmaması dikkat çekti. Şaibe odağı Boğaziçi Yönetim, Maltepe’ye karavan park yapmayı marifet saydı. Eski otobüsleri kreşe dönüştürmek, aşevlerini kent lokantalarına çevirmekle böbürlenmesi tepki çekti. İstanbullular CHP’li yönetime “Mega şehir için daha faydalı adımlar atın” uyarısında bulundu.

ÇEYREK ASIRLIK MİRASI YEDİLER

Akit’e konuşan araştırmacı-yazar Cengiz Alçayır ise, şunları söyledi: “CHP’nin elinde olan İBB’den ne icraat ne yatırım haberi gelir. Böyle bir belediye, eften püften adımlar atar bunları büyütüp durur. Başka bir şey yapmaz. Yazık! Topbaş’ın bıraktığı mirası tüketen İBB’nin şu anda hâli haraptır. Çünkü çökülecek proje, yatırım kalmamıştır. Çünkü eski dönemde tamamlanan, tamamlanmasına ramak kalan metro hatlarına ya da başka eserleri sahiplenme imkânı bulunmamaktadır. Ve her şey daha iyi anlaşılmaktadır. İmamoğlu’nun varlığı ile yokluğunun aynı olduğu görülmektedir. ‘İmamoğlu İBB’nin başında bulunsa ne, Silivri’de olsa ne’ denmektedir. Yani İBB’nin İmamoğlu varken de yokken de hizmet üretemediği tartışmasızdır. Buna rağmen CHP’li yönetimin İmamoğlu’nun ısrarla fotoğrafını köprülere koyması talihsizliktir. İstanbul Valiliği, bu konuya el atmalıdır.

HÂLÂ EKREM’İ PARLATIYORLAR

“Hâlen Ekrem İmamoğlu’nun boy boy fotoğraflarının köprülerde durması kamu zararıdır. Belli ki İBB, ortada eser olmayınca fotoğrafları oraya buraya asmaktadır. Demek ki reklâmı yapılacak bir yatırım, hizmet yok. Hâlen İmamoğlu’nun PR’nı yapmak da İBB’nin yanlışlarından birisi. Çünkü bu İBB’de hizmet kafası, mantalitesi yok. İBB, şu anda çok feci durumda. İlçe belediyeleri dahi hizmet anlamında İBB’den daha iyi noktadalar. Karşımızda ‘süt’ muhabbeti yapan bir zihniyet var. Yazık! Topbaş zamanında eser üstüne eser üretilirken İmamoğlu ve ekibi İBB’yi kapısına kilit vurulacak vaziyete soktu. Belediye, basiretsiz ve beceriksiz ellerde. Eser de yok, hizmet de, miras da. Tabii ki 2025’te açılış olmaz. Tabii 2026’da temel atma olmaz. Şu anda belediye mallarına çökme, yağmalama var. İstanbul’un kaderine terk edildiği çok açık. İBB’ye projesi olmayan bir yönetimle nereye gideceği bilinmez. Heybede bir şey yok.”