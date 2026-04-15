Dünya JD Vance'den tansiyon düşüren açıklama! Trump kapsamlı bir anlaşma peşinde
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump’ın İran’la sınırlı değil, geniş kapsamlı bir anlaşma hedeflediğini söyledi. Vance, geçici ateşkesin sürdüğünü belirtirken, müzakerelerin devam edeceğini ve Washington’un anlaşma konusunda iyimserliğini koruduğunu ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Georgia’da katıldığı etkinlikte İran’la yürütülen müzakere sürecine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vance, Başkan Donald Trump’ın yalnızca belirli başlıklara sıkışan dar bir uzlaşı değil, daha geniş çerçeveli ve kalıcı etkisi olacak bir anlaşma istediğini söyledi.

Bu açıklama, son günlerde yükselen tansiyonun ardından Washington’dan gelen daha yumuşak ve diplomasi odaklı mesajlardan biri olarak öne çıktı.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Georgia'da düzenlenen "Turning Point USA" etkinliğinde ABD-İran gerilimini değerlendirdi.

Vance, Başkan Trump’ın İran’la dar kapsamlı bir anlaşma yerine "kapsamlı" bir anlaşma peşinde olduğunu ve buna ulaşacaklarına inandığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı, devam eden müzakereleri, yaklaşık bir haftadır süren geçici ateşkesle bağlantılı daha geniş bir stratejinin parçası olarak nitelendirdi.

Trump'ın sürece bakışına değinen Vance, "Başkan büyük bir anlaşma yapmak istiyor. İran'a temel olarak sunduğu şey çok basit. Eğer normal bir ülke gibi davranmaya hazırsanız, biz de size ekonomik olarak normal bir ülke gibi davranmaya hazırız. Kendisi dar kapsamlı bir anlaşma istemiyor." dedi.

Vance, söz konusu geçici ateşkesin halen devam ettiğini vurgulayarak, bu bakımdan sürecin halen devam ettiğine işaret etti.

Potansiyel anlaşma konusunda halen iyimser

"İran'la anlaşmanın henüz tamamlanmamasının nedeni, başkanın İran'ın nükleer silaha sahip olmadığı bir anlaşma istemesi." diye konuşan Vance, müzakerelerin devam edeceğini ve potansiyel bir anlaşma konusunda halen iyimser olduğunu dile getirdi.

Vance, "Müzakerelere devam edeceğiz ve bunu gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz, çünkü bu dünya için çok iyi olur. Ülkemiz için ve herkes için harika olur. Bu yüzden bunu gerçekleştirmek için mücadele etmeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında ciddi bir güvensizlik olduğuna da dikkati çeken Vance, "Bu sorunu bir gecede çözemezsiniz. Karşımızda oturanların bir anlaşma yapmak istediğini düşünüyorum ve ABD başkanının bize oraya gidip iyi niyetle müzakere etmemizi söylediğini biliyorum. Biz de öyle yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Vance, genç Amerikalıların Trump yönetiminin Orta Doğu'ya yönelik bazı politikalarını desteklemediğini gördüğünü de kaydetti.

