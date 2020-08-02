Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü doğal güzellikleriyle cezbediyor

DENİZLİ (AA) - MUSTAFA DEĞİRMENCİOĞLU - Doğal sit alanı ilan edilen Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü, bölgedeki biyoçeşitlilik ve nilüferlerin oluşturduğu görsel güzellikle doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Büyük Menderes Nehri'ni besleyen kaynakların üzerinde sulama amaçlı regülatör yapılarak oluşturulan 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü'nde pek çok su kuşu, ender bulunan balık türlerinin yanı sıra nilüfer çiçekleri bulunuyor.

Yeşille mavinin buluştuğu eşsiz doğası ve huzur veren manzarasıyla doğaseverlerin ilgisini çeken göl, ziyaretçilerine görsel şölen de sunuyor.

Bölgeyi ziyaret edenler, kuş sesleri eşliğinde ve nilüfer çiçekleri arasında kayıkla gezinti yapabiliyor.

Doğaseverler, sulak alan statüsündeki gölde nilüferlerin eşsiz güzelliğinin yanında gün batımı fotoğraf çekimi için bölgeyi tercih ediyor, doğa ile baş başa zaman geçirmenin keyfini çıkarıyor.

- "Nilüfer çiçekleriyle burası tam bir doğa harikası"

Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, AA muhabirine, M.Ö. 5 bin yılından bu yana birçok medeniyete beşiklik eden ilçenin birçok tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğunu belirtti.

Çivril'in tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak için projeler hazırladıklarını ifade eden Vural, şunları söyledi:

"Işıklı Gölü, bizim için çok önemli bir değer. Sulama amaçlı oluşturulan gölü turizmde ön plana çıkarmak istiyoruz. Fazla derin olmayan gölün biyolojik çeşitliliğini sürdürebilmesi için Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce doğal sit alanı olarak belirlendi. Çok sayıda su kuşunun barındığı gölde nilüferler buraya ayrı bir güzellik katıyor. Sahip olduğumuz bu değeri tanıtmaya çalışıyoruz. İnsanların hayran kaldığı nilüfer çiçekleriyle burası tam bir doğa harikası. Göldeki güzellikleri seyretmek için ülkemizin her tarafından misafirler geliyor. Böylesine önemli değerlerimizin herkes tarafından görülmesi gerekir. Biz bölgeyi doğa tutkunlarına daha çok tanıtmak istiyoruz."

Büyük Menderes Nehri'nin ana kaynağı üzerindeki gölün üst tarafındaki Akdağ, alt tarafındaki Çivril Ovası ile büyük bir turizm potansiyeline sahip olduğunu kaydeden Vural, bölgenin zengin biyoçeşitliliğinin görülmeye değer olduğunu anlattı.

Gölde çok sayıda kuş ve balık türü olduğunu dile getiren Vural, "Nilüfer çiçekleri ve sazlıkların oluşturduğu doğal güzellikle bütünleşen Akdağ da av turizmi için önemli merkezlerimizden biri." diye konuştu.