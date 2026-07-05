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Kocaeli'de arıza yapan aracı tır biçti: Bir çocuk hayatını kaybetti!

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Kocaeli'de arıza yapan aracı tır biçti: Bir çocuk hayatını kaybetti!

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tırın, arızalanan otomobile çarpması sonucu 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

#1
Foto - Kocaeli'de arıza yapan aracı tır biçti: Bir çocuk hayatını kaybetti!

Otoyolun Kartepe geçişi Maşukiye Mahallesi mevkisinde İ.M. idaresindeki 34 FUN 897 plakalı otomobil, arızalanması üzerine sürücüsü tarafından emniyet şeridine çekildi.

#2
Foto - Kocaeli'de arıza yapan aracı tır biçti: Bir çocuk hayatını kaybetti!

Sürücü İ.M. ile eşi G.M'nin araçtan inerek aracı kontrol ettiği sırada, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 ANA 796 dorse plakalı tır otomobile çarptı.

#3
Foto - Kocaeli'de arıza yapan aracı tır biçti: Bir çocuk hayatını kaybetti!

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır, yol kenarındaki ağaçlara çarptıktan sonra sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kocaeli'de arıza yapan aracı tır biçti: Bir çocuk hayatını kaybetti!

Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan E.M'nin (7) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü İ.M, eşi G.M. ile 1 çocuk, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

#5
Foto - Kocaeli'de arıza yapan aracı tır biçti: Bir çocuk hayatını kaybetti!

Çocuğun cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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