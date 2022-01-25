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Yerel Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü buz tuttu
Yerel

Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü buz tuttu

Denizli'nin Çivril ilçesinde nilüfer çiçekleriyle doğaseverleri ağırlayan Işıklı Gölü'nün yüzeyi kısmen buz tuttu.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 17:31:00 -
Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü buz tuttu

Son yılların en soğuk kışlarını yaşayan Çivril ilçesinde, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi günlük yaşamı da zorlaştırdı.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altına 15, gündüz de 5 dereceye kadar düştüğü ilçede Büyük Menderes Nehri'ni besleyen kaynakların üzerinde sulama amaçlı oluşturulan 7 bin 300 hektarlık alana sahip Işıklı Gölü kısmen dondu.

Gölün donması karşısında şaşkınlık yaşayan çevre sakinleri, yüzeyde oluşan 20-30 metrelik buz tabakasının üzerinde yürüdü, fotoğraf çekti.

Gölü görmeye gelen Sukan Köseoğlu, AA muhabirine 2013 yılında da gölün kısmen buz tuttuğunu söyledi.

Hava sıcaklıklarının aniden düştüğünü anlatan Köseoğlu, "Herkesin bu eşsiz manzarayı görmelerini isterim." dedi.​​​​​​​

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