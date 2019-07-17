0553 313 94 23

Nilüfer Belediyespor’da iki imza birden

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, oyuncusu Ramazan Mutlu ile sözleşme yenilerken, Adıyaman Belediyespor’un başarılı kalecisi Hüseyin Bereket’i de kadrosuna kattı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:17
Nilüfer Belediyespor’da iki imza birden

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, oyuncusu Ramazan Mutlu ile sözleşme yenilerken, Adıyaman Belediyespor’un başarılı kalecisi Hüseyin Bereket’i de kadrosuna kattı.


Erkekler Hentbol Süper Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesi kadrosunu şekillendiriyor. Yeşil mavi beyazlı ekip geçen sezon başarılı bir performans sergileyen oyuncusu Ramazan Mutlu ile sözleşme yeniledi. Orta oyun kurucu pozisyonunda görev yapan Mutlu, bir yıl daha kendisini Nilüfer Belediyesporlu yapan sözleşmeyi imzaladı. Kaleyi de sağlama alan Nilüfer Belediyespor, Adıyaman Belediyespor’dan millî sporcu Hüseyin Bereket’i transfer etti. Kaleci olarak görev yapan Hüseyin Bereket, önümüzdeki sezon Nilüfer Belediyespor’un başarısı için mücadele edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:17
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Söğüt’te çay ocağı ve çay bahçeleri denetlendi
    1. Söğüt’te çay ocağı ve çay bahçeleri..
    2. Çankaya Belediyesi kadınların yanında
    3. 31 Süper Lig topçusu takım arıyor!
    4. Antep fıstığı üreticisinin Çin sevinci
    5. Bilecik’te katı atık tesislerinde..
    6. Madenciliğin önemli fuarı, devlet..
    7. FETÖ'nün Atatürk Havalimanı'nı işgal..
    8. Başkan Tanğlay, sünnet olan çocukları..
    9. Yüzde yüz yerli! Yavruları daha..
    10. Eskişehir’de ‘Yüz Okuma Teknikleri’..
    11. Husiler Suudi Arabistan’daki Jizan..
    12. Japonya'da yılın ilk yarısında yabancı..
    13. Atatürk’ün Bolu’ya gelişinin 85’inci..
    14. Hakkari’de sigara, şarjör ve..
    15. Temmuz ortasında dört mevsimi yaşadılar
    16. Kaçırılan Türk denizcilerden hala..
    17. Ünlü markalardan başörtülere ayrımcılık
    18. BEÜ’de ‘15 Temmuz Şehitleri İçin Anma..
    19. Deniz Türüç, Avusturya kampında güç..
    20. Nesli tükenme tehlikesi altında olan..
    21. Para Halter Dünya Şampiyonası
    22. Belediye çalışanlarına eğitim desteği
    23. Başkan Yavaş’a yabancı heyet..
    24. Hakkari’de 2 terörist etkisiz hale..
    25. Ecdat yadigarı cami aslına uygun..
    26. Hindistan’daki çöken binada ölü sayısı..
    27. BM Libya Temsilcisi, BAE Dışişleri..
    28. Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi..
    29. Oğlunu öldüren babaya ağırlaştırılmış..
    30. Koreli turistler rotayı Türkiye'ye..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    İmamoğlu'ndan cumhurbaşkanı adaylığı sorusuna yanıt
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’