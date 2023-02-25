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Gündem Nilüfer Barajı tamamen kurudu
Gündem

Nilüfer Barajı tamamen kurudu

Bursa'daki Nilüfer Barajı kurudu. Diğer barajlarda da doluluk oranı düşük.

Yeniakit Publisher
2023-02-25 11:45:00 -
Nilüfer Barajı tamamen kurudu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Standart Yağış İndeksi Metodu ve Normalin Yüzdesi Metodu’na göre, 2023 Ocak ayı meteorolojik kuraklık haritasına göre birkaç şehir dışında Türkiye'nin tüm bölgelerinde aşırı kuraklık yaşandığı görüldü.

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0'a düştü. 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 24'e geriledi. Kentteki barajların genel doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 12.

Bursa'da kuraklığın en yoğun biçimde yaşandığı 2019'da açılan yeni derin kuyularla Bursalıların susuz kalmaması sağlanmıştı.

Kuraklığın yaşandığı bu yıl da gerekli önlemleri almaya devam ettiğini duyuran Bursa Büyükşehir Belediyesi, her türlü senaryoya karşı vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı.

Kaynak: Haber7
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Yorumlar

Hayrettin HATUNOĞLU

Uludağ'dan o çayları besleyen su kaynakları birilerine peşkeş çekilmiş adamlar o suları millete yüksek fiyata satıyor. Elbette kurur. Bursa'nın sıcak suları Selanikli bir aileye, Soğuk suları yine Selanikli başka bir aileye hediye edilmiş.

ADİL

kurusun sorun yok o laiklerin herşeyi yaratan halleden bilim ilahları kar yağmur yağdırır olur biter öyle değilmi
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