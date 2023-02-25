Nilüfer Barajı tamamen kurudu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Standart Yağış İndeksi Metodu ve Normalin Yüzdesi Metodu’na göre, 2023 Ocak ayı meteorolojik kuraklık haritasına göre birkaç şehir dışında Türkiye'nin tüm bölgelerinde aşırı kuraklık yaşandığı görüldü.

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan yıllık 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı yüzde 0'a düştü. 40 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 24'e geriledi. Kentteki barajların genel doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 12.

Bursa'da kuraklığın en yoğun biçimde yaşandığı 2019'da açılan yeni derin kuyularla Bursalıların susuz kalmaması sağlanmıştı.

Kuraklığın yaşandığı bu yıl da gerekli önlemleri almaya devam ettiğini duyuran Bursa Büyükşehir Belediyesi, her türlü senaryoya karşı vatandaşları su tasarrufu konusunda uyardı.

Kaynak: Haber7

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