Nilifüer Belediyesi'nden dalga geçer gibi savunma! "LGBT merkezi belediyemize değil birimlerimize ait"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşcinsel sapkınlara yönelik kanuni güvence vaadi, ilk olarak Bursa Nilüfer Belediyesi'nde karşılık gördü.

CHP'li Nilüfer Belediyesi, LGBT'li sapkınlar için dayanışma merkezi kurdu.

Belediye tarafından "Toplumsal Cinsiyet Atölyesi" çalışmaları kapsamında yapılan duyuruda, "LGBTİ+ bireylere (lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) hizmet vermesi yönü ile Türkiye’de bir belediye bünyesinde kurulan ilk dayanışma merkezi olma özelliğini taşımaktadır." ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığı, CHP’li Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel dayanışma merkezi açması nedeniyle ön inceleme başlatıldığını duyurdu.

Dalga geçer gibi açıklama! "Bizim değil birimlerimizin çalışması"

Nilüfer Belediyesi’nden ise konuyla ilgili dalga geçer gibi bir açıklama geldi.

"Nilüfer Belediyesi’nin LGBTİ için özel merkez kurduğuna yönelik haberler gerçeği yansıtmıyor” denilen açıklamada, "Nilüfer Belediyesi’nin LGBT bireylere özel herhangi bir merkezi yoktur" ifadeleri kullanılırken, atölyenin belediyeye bağlı birimlerin organizesi olduğu aktarıldı:

"Nilüfer Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Nilüfer Gençlik Evi’nde gençlere yönelik Toplumsal Cinsiyet Atölyesi organize ediliyor."