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Nilhan Osmanoğlu: Sözlerimin arkasındayım, susmayacağım!

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunlarından Nilhan Osmanoğlu, bir konuşmasında söylediği, tek parti döneminde ülkeyi yöneten İsmet İnönü konusundaki sözlerinin arkasında olduğunu söyledi.

08 Şubat 2019 Cuma 00:23

Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunlarından Nilhan Osmanoğlu, Almanya'da verdiği bir konferanstaki İsmet İnönü'nün Şadiye Sultan'dan aldığı Türkiye'ye dönüş vaadiyle mücevherler alarak dolandırdığını ifade etmesinin ardından iftira ve hakaretlerle medya üzerinden saldırıya geçen Kemalistlere cevap verdi.

"Tarihi bizler üstünden tahrip ederek saldırıya geçtiler"

Osmanoğlu, "Şadiye Sultan ve İsmet İnönü arasında geçen, aile büyüklerimiz tarafından bize intikal eden anıyı hiçbir şekilde kendi yorumumu katmaksızın anlatmam sonrası, Cumhuriyet değerlerini kendi uhdesinde gören ve her ne hikmetse bunu seçim öncesi gerçekleştiren bir zümre, yine tarihi bizler üstünden tahrip ederek saldırıya geçmiştir." ifadelerini kullandı.

"Eleştiri değil tarihi bir olay"

Sürgün zamanını yaşamış aile bireylerinin anlattığı hakikatlerin birçok tarihçinin kitabına kaynak teşkil ettiğini belirten Osmanoğlu, şöyle dedi:

"Osmanoğlu ailesinin ferdi olarak, gerekli gördüğüm her konuda araştırmalar yaparak, yazarak ve bunları anlatarak, susmayı tercih etmemekteyim. Bu benim şahsi kararımdır söylediklerimin ve söyleyeceklerimin arkasındayım. Her zaman birleştirici bir tavırdan yana oldum. Ne Selçuklu’yu Osmanlı’dan, Ne de Osmanlı’yı Türkiye Cumhuriyeti'nden ayırdım. Kendileri bizlerin değer verdiği tarihi şahsiyetlere karşı hadlerini aşarak hayasızca saldırırken, bunu fikir özgürlüğü ve tarihi gerçekler kılıfına sokmakta, bizler tarihe mal olmuş kendi ideolojilerinden birisine eleştiri değil yaşanmış bir olayı anlattığımızda hemen köşelerinden çıkarak fütursuzca saldırıya geçmektedirler. Haya ve ahlak, mert insanların kârıdır; şahsım olarak tarihten günümüze intikal eden mirasın şuuru içerisinde davranmaktan asla geri durmayacağım."

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 00:23
  1. Nilhan Osmanoğlu
  2. İsmet İnönü
  3. Şadiye Sultan

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