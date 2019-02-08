Nilhan Osmanoğlu kimdir? Nilhan Osmanoğlu kimin kızı?

Osmanlı Devleti'nin 34'üncü Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in torunlarından Nilhan Osmanoğlu, Almanya’da verdiği konferanstaki 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile ilgili sözlerinin arkasında olduğunu açıkladı. Nilhan Osmanoğlu kimdir? Nilhan Osmanoğlu kaç yaşında? Nilhan Osmanoğlu kimin kızı?

Sultan II. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu kimdir, kaç yaşında? Osmanlı Hanedanı'nın "sultan" unvanını taşıyan hayattaki kadın üyelerinin en gençlerinden olan Sultan 2. Abdulhamid Han’ın 5. kuşak torunu Nilhan Osmanoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir konferansta İsmet İnönü hakkındaki gözleriyle damga vurmuştu.

"İsmet İnönü mücevherleri aldı"

2. Abdülhamid'in torunu Nilhan Osmanoğlu, katıldığı bir konferansta Fransa'da yaşayan Abdülhamid ailesiyle eski Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında geçtiğini iddia ettiği bir görüşmeyi anlattı. Nilhan Osmanoğlu, Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün ülkeye dönmek isteyen Osmanlı hanedanı üyelerine "Bunun bir bedeli var" diyerek mücevherlerini aldığını ileri sürdü.

Nilhan Osmanoğlu kimdir?

Osmanlı Hanedanı'nın hayattaki 15 kadın üyesinden (sultan) biri olan Nilhan Osmanoğlu Sultan, 1987 İstanbul doğumlu. Babası Orhan Osmanoğlu Şam, dedesi Harun Osmanoğlu Cünye-Lübnan'da doğdu. Harun Efendi'nin babası Şehzade Mehmed Abdülkerim Efendi ile Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın en büyük oğlu olan dedesi Mehmed Selim Efendi, hanedan üyelerinin 1924'de yurt dışına çıkarılması sırasında Beyrut'a gittiler.

Mehmed Abdülkerim Efendi, Şam'da evlendikten sonra 1930 ve 1932 doğumlu iki çocuğunu küçük yaşta yetim bırakarak 1935'te hayatını kaybetti. Mehmed Selim Efendi'nin de 1937'de vefatından sonra, Harun Osmanoğlu'nun annesinden başka kimsesi kalmadı. Uzun sürgün yılları süresince yurt dışında olan aile, 1974'de hanedan üyelerinin vatana dönmelerine izin verilmesinden hemen sonra Şam'dan İstanbul'a geldi. Lefke Avrupa Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü mezunu olan Nilhan Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu'nun en büyük çocuğu.

Enderun eğitimi veren, Nilhan Sultan Enderun Eğitim ve Araştırma Derneği’nin kurucusu ve babaannesi Kösem Sultan hakkında bilgilerini okuyucularıyla paylaştığı "Kadın Padişah Mahpeyker Kösem Sultan” adlı romanın yazarıdır. İngilizce ve Arapça bilen Nilhan Sultan Osmanoğlu’nun Hanzade isminde bir kızı ve Mehmed Vahdeddin isminde bir oğlu vardır.