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Nilgün Demir Nuray:”Emine Bulut’un haykırışı, hepimizin haykırışıdır”

Kayseri Kadın Bileşenleri’nin kadın cinayetleri ile ilgili düzenlediği basın açıklamasında konuşan Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Nilgün Demir Nuray, ”Emine Bulut’un haykırışı, hepimizin haykırışıdır” dedi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:37
Nilgün Demir Nuray:”Emine Bulut’un haykırışı, hepimizin haykırışıdır”

Kayseri Kadın Bileşenleri’nin kadın cinayetleri ile ilgili düzenlediği basın açıklamasında konuşan Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Nilgün Demir Nuray, ”Emine Bulut’un haykırışı, hepimizin haykırışıdır” dedi.


Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen basın açıklamasına Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Nilgün Demir Nuray eşliğinde Kayseri Kadın Bileşenleri üyeleri ve Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık katıldı.


Ellerinde pankartlarla Cumhuriyet Meydanı’na gelen Kayseri Kadın Bileşenleri üyeleri, önceki gün eşi tarafından kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut ve cinayete kurban olan bütün kadınlar için yaptıkları basın açıklamasında, sloganlar atarak açıklamanın ardından oturma eylemi yaptılar.


Sadece Temmuz ayında 24 kadının yakınındaki erkekler tarafından öldürüldüğünü ve kadına şiddetin yüzde bin 400 arttığını söyleyen Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Nilgün Demir Nuray, “Dün yine bir kadın, boşandığı eski eşi tarafından öldürüldü. Kırıkkale’de eski eşi Fedai Baran tarafından defalarca bıçaklanarak 10 yaşındaki kızının gözleri önünde katledilen Emine Bulut’un son sözleri ‘ölmek istemiyorum’ oldu. Emine Bulut’un haykırışı hepimizin haykırışıdır. Vahşice işlenmiş bu cinayeti biz kadınlar olarak lanetliyoruz. Hep söylediğimiz gibi, bu cinayet münferit değil, ataerkil sistemin gerçekleştirdiği sistematik kadın katliamlarının olağan hale getirilmiş bir parçasıdır. Nitekim, yalnızca geçtiğimiz Temmuz ayında ve yalnızca basına yansıdığı kadarıyla 24 kadın en yakınındaki erkekler tarafından katledildi. Son yılarlıda kadın cinayetleri yüzde bin 400 arttı. Şiddeti önlemek için daha etkin mekanizmalar oluşturmak yerine kadın düşmanı, cinsiyetçi, savaş ve nefret politikalarıyla kadına yönelik şiddeti derinleştirilmiştir. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi yasası da yok edilmek isteniyor. Tam bir çaresizlik, tükenmişlik ve vurdum duymazlık içerisindeyiz. Eğitim için okullarımız, suçlar için kanunlarımız var. Sonuç ortada ve ters giden bir şeyler var. Her kesimden insanlar aynı sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Bu durumdayken de popülist yaklaşımlarla kazanılmış hakların geri alınmaya çalışılmasına tanık oluyoruz. Böylesi vahşetin yaşandığı bugün ve her gün biz kadınlar olarak, her türlü şiddete karşı şiddetsiz bir dünyayı örnek ve Eminelerin hesabını sormak için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:37
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