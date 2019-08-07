Niksar’da entegre su projesi

Tokat’ın Niksar ilçesinde tüm alt yapı sorunlarını ortadan kaldırması beklenen “Entegre Su Projesi” ihale edilecek.

Niksar İlçesinde arıtma tesisi, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını içinde barındıran ’Entegre Su’ projesinin ihalesine katılacak firma ve bakanlık yetkilileri bölgede incelemelerde bulundu. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, katılımcılara bölgeyi gezdirerek bilgi verdi. Başkan Özcan, proje finansmanının yüzde 85’inin Avrupa Birliği, yüzde 6’sı bakanlık, yüzde 9’unun ise İlbank katkısıyla gerçekleşeceğini söyledi. ‘Entegre Su’ projesi ile ilçedeki tüm altyapı sorunlarını ortadan kaldıracağını ifade eden Başkan Özcan, “Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli projesi olan ve içerisinde arıtma tesisi, içme suyu ve kanalizasyon çalışmalarını barındıran Entegre Su Projemizin ihalesi 30 Eylül’de gerçekleştirilecek. İlçemizin tüm altyapı sorunlarını ortadan kaldıracak projemiz şimdiden hayırlı olsun’ dedi.