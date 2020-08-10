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Aktüel

Niksar patatesi Türkiye'nin dört bir yanında sofraları lezzetlendiriyor

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Mahmudiye köyünde 1968 yılında 2 dönüm arazide başlayan patates üretimi, bugün 21 köyde 10 bin hektar alana ulaştı - İlçe ekonomisine yıllık yaklaşık 35 milyon lira girdi sağlayan patateste bu yıl rekoltenin 28 bin 500 ton olması bekleniyor - Niksar Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün: - "İlçemizde üretilen patatesler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Patateslerimiz kışlık olmadığı için 2 ila 3 ay içinde tüketilmesi gerekiyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-10 11:14:20 -
Niksar patatesi Türkiye'nin dört bir yanında sofraları lezzetlendiriyor

TOKAT (AA) - EKBER TÜRKOĞLU - Tokat'ın Niksar ilçesinde 1968 yılında bir köyde başlayan patates üretiminde bu yıl 28 bin 500 ton rekolte bekleniyor.

İlçeye bağlı Mahmudiye köyünde 1968 yılında 2 dönüm arazide başlayan patates üretimi, bugün 21 köydeki 10 bin hektar alanda gerçekleştiriliyor. Patates üretiminden ilçe ekonomisine yıllık yaklaşık 35 milyon lira girdi sağlanıyor.

İlçede normal şartlarda haziran ayında başlayan patates hasadı, elverişsiz hava şartları nedeniyle bu yıl temmuz ayının ortalarına sarktı. Halen devam eden hasadın ağustos ayının ortalarında tamamlanması bekleniyor.

Hasat edilen patatesler de kamyonlara yüklenerek Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

- Bu yıl 28 bin 500 ton rekolte bekleniyor

Niksar Tarım ve Orman Müdürü Namık Özdüzgün, AA muhabirine, bu yıl ilçede patates hasadının biraz geç başladığını söyledi.

Hasatta artık sona yaklaşıldığını dile getiren Özdüzgün, "İlçemizde pek çok köyde patates üretimi yapılıyor. Geçen yıl 8 bin hektarlık alanda 24 bin ton patates üretimimiz oldu. Bu sene ise 28 bin 500 ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Özdüzgün, ilçede patates üretiminin yaygınlaştığına işaret ederek , "İlçemizde üretilen patatesler Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Patateslerimiz kışlık olmadığı için 2 ila 3 ay içinde tüketilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Patates üreticisi Hasan Tekin ise yaklaşık 30 yıldır patates ürettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Sivas'ta 7-8 yıldır, Niksar'da ise 2 yıldır patates üretiyorum. Bu sene üretim çok. Şu anda patatesi 70 kuruştan satıyoruz. 100 dönüm patates ektim. 300-350 ton ürün bekliyorum. 25 işçi hasat yapıyor. İşçilere 70 lira yevmiye veriyoruz. Her biri 1 ton patates topluyor. Saat 05.00'te başlayıp 12.00 gibi işi bırakıyoruz."



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