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NIKE’ın satışından sapıklara bağış

Türkiye’de büyük bir bayi ağı olan Amerikan menşeli spor giyim üreticisi Nike’ın 2019 Pride serisinin ‘Be True’ modelinin LGBTİ ahlaksızları temsil eden renklerden oluştuğu belirlendi. Nike’ın bu ayakkabıların satışından elde ettiği kârın 2.5 milyon dolarını Amerika’da faaliyet gösteren sapkın derneklere bağışladığı öğrenildi.

14 Haziran 2019 Cuma 09:23

İslam aleminin son kalesi Türkiye’de, LGBTİ sapkınlığını yaymak isteyen ahlaksızların şimdi de gençlerin ilgi gösterdiği spor giyim markalarını kullandığı ortaya çıktı. Amerikan merkezli Nike’ın yeni sezon spor ayakkabılarının “Be True” modelinin LGBTİ renklerinden oluştuğu ve satıştan elde edilen gelirin ABD’deki sapkın homolara gönderildiği bildirildi. Nike’ın, bu sayede her yıl yaklaşık 2.5 milyon doları ABD’de faaliyet gösteren sapkın derneklere aktardığı belirlendi. Türkiye’deki sapkınlarla işbirliğine giderek söz konusu ayakkabıları üreten Nike’in amacının, ülkemizde sapkınlığın meşrulaştırılmasına katkı vermek olduğu kaydedildi.

Ahlaksızlık meşrulaştırılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dindar nesil’ projesini engellemek isteyen şer odakları akla hayale gelmeyecek her türlü kirli oyunu sahnelemekten çekinmiyor. Hayvanların bile birbirine yapmadığı eşcinsel ahlaksızlığı Türkiye’de yaygınlaştırmak için akıl almaz bir çaba gösteren LGBTİ’li sapkın oluşumlar, gençlerimizi ağlarına düşürmeye çalışıyor. Amerikan menşeli spor giyim üreticisi Nike da, ahlaksız homolara kol kanat germekten çekinmiyor. Yaz ayının gelmesiyle birlikte spor giyim ürünlerine rağbetin artmasını fırsat bilen Nike, LGBTİ’li ahlaksızlara yönelik ayakkabı üretiyor. Üstelik söz konusu ayakkabılar da birçok gencimiz tarafından bilinçsizce alınarak, adeta sapkınlığın kurbanı haline getiriliyor.

Sapkınlara para desteği

Nike’ın 2019 Pride serisinin ‘Be True’ modeli, ahlaksız sapkınları memnun etmek amacıyla, LGBTİ renklerini kullanarak tasarlanıyor. Hali hazırda satışta olan skandal ürünlerin satılması ise ahlaksızlığın meşrulaştırılması anlamına geliyor. ‘Alışın her yerdeyiz’ sloganlarıyla topluma sapkınlıkları dayatan ahlaksızlar, subliminal mesajlarla da eşcinselliği meşru hale getirmeye çalışıyor. Nike’ın skandallar silsilesi ise bu kadarla da sınırlı kalmıyor. Her yıl ürettiği ayakkabıların satışından elde ettiği gelirin 2.5 milyon dolarını ise ABD’deki sapkın derneklere bağışlıyor. Nike’in gençlerimizi zehirlediği yetmiyormuş gibi, ülkemizden elde ettiği geliri de ‘bağış’ adı altında kaçırarak, sapkınlara peşkeş çekiyor.

Hedef gençlerimiz

Sapkınların haber portalı KAOS GL’deki bir haber ise, ahlaksızlığın spor giyimi üzerinden yaygınlaştırılmaya çalışıldığını gözler önüne seriyor. Haberde, LGBTİ renklerini taşıyan ve ‘gerçek renklerini göstermekten korkma’ mottosu işlenmiş tişörtlerin, ‘1başkadünya’ isimli Instagram hesabından satıldığı hayasızca anlatılıyor. Söz konusu tişörtleri üretmekteki amaçları ise şu sözlerle itiraf ediliyor: “LGBTİ+ görünürlüğünü sağlamak ve LGBTİ+’lar için istihdam alanı yaratmak amacıyla tekstil alanına gökkuşağı renklerini taşıyan 1başkadünya’nın tişörtleri

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 09:23
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  8. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  9. Dindar nesil
  10. spor giyim üreticisi Nike
  11. ahlaksız homolar
  12. 2019 Pride
  13. LGBTİ renkleri
  14. KAOS GL
  15. spor giyimi

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah45 dk önce
    Benim anlamadığım bunu giyenler gay mi oluyor? Gaylerin olduğunu öğrenenler gaye mi dönüşüyor? ..
  • Ergün Ergün 55 dk önce
    Ya hocAm işiniz gücünüz yokmu sizin tamam nike yide linç edin

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