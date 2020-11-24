  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Nikaragua'da otobüs devrildi: 17 ölü
Aktüel

Nikaragua'da otobüs devrildi: 17 ölü

Yeniakit Publisher
2020-11-24 10:27:23 -
Nikaragua'da otobüs devrildi: 17 ölü

MANAGUA (AA) - Orta Amerika ülkesi Nikaragua'nın kuzeydoğusunda bir yolcu otobüsünün dağ geçidinde devrilmesi nedeniyle en az 17 kişi hayatını kaybetti.

Nikaragua Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, yolcu otobüsünün, başkent Managua'nın 260 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ocote Tuma bölgesindeki dağ geçidinde seyrederken yoldan çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yoldan çıkan otobüsün daha sonra devrilip ters döndüğü kaydedildi.

Otobüsteki biri kız çocuğu en az 17 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 25 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Waslala kenti Belediye Başkanı German Vargas, kazanın, otobüsün frenlerinin boşalması sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Eski bir ordu aracıyken ülkeye getirilerek yolcu taşımacılığı için kullanılmaya başlanan otobüste, 50'den fazla yolcu olduğu sanılıyor.

Ocote Tuma bölgesi, yakın zamanda ülkeyi etkisi altına alan Iota ve Eta kasırgalarından zarar görmüştü.

Eta ve Iota'nın yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle ülkede en az 20 kişinin hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Almanya'dan açıklama geldi: Türk gemisine yapılan operasyona Türkiye müdahale etti
Dünya

Almanya'dan açıklama geldi: Türk gemisine yapılan operasyona Türkiye müdahale etti

Yunanistan ile birlikte haydutluk yaparken suç üstü olan Almanya, Doğu Akdeniz'de Alman firkateyni tarafından durdurulan Türkiye bandıralı g..
Terör örgütü sempatizanı Mahsun Kırmızıgül halkı aşağıladı
Medya

Terör örgütü sempatizanı Mahsun Kırmızıgül halkı aşağıladı

Terör örgütlerine destek veren açıklamalarıyla gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda milleti aşağıladı...
Herkes bunu soruyor! Yüzde 25 indirim...
Ekonomi

Herkes bunu soruyor! Yüzde 25 indirim...

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşların vergi dairelerine artık gitme zorunlulu..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay