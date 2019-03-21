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Nikaragua, tüm muhalif mahkumları serbest bırakmayı kabul etti

Nikaragua hükümeti, bütün muhalefet mahkumlarını, durdurulan barış görüşmelerini yeniden başlatmak amacıyla 90 gün içinde serbest bırakmayı kabul etti.

21 Mart 2019 Perşembe 12:56
Nikaragua, tüm muhalif mahkumları serbest bırakmayı kabul etti

Nikaragua hükümeti, bütün muhalefet mahkumlarını, durdurulan barış görüşmelerini yeniden başlatmak amacıyla 90 gün içinde serbest bırakmayı kabul etti.


Amerikan Devletleri Örgütü’nün (OAS) özel bir elçisi olan Luis Angel Rosadill yaptığı basın açıklamasında,Cumhurbaşkanı Daniel Ortega’nın hükümetinin protestolar bağlamında gözaltına alınan herkesi serbest bırakmayı kabul ettiğini söyledi. Muhalefet liderlerinin bu hafta başlayabileceğini söyledikleri süreç, Kızıl Haç tarafından izlenecek.


Arabulucular, hükumetin geçtiğimiz Nisan’da başlayan hükumet karşıtı gösteriler yüzünden gözaltına alınan 700 kişiyi serbest bırakabileceğini bildirdi. Gösterilerde 300 kişi hayatını kaybetmişti. Anlaşma kapsamında ayrıca, ABD ve AB tarafından Nikaragua’ya uygulanan yaptırımların kaldırılmasını istendi.


Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, her iki taraf da altı maddelik bir müzakere süreci üzerinde anlaştı ve anlaşılan şartların uygulanması için uluslararası destek istedi. Açıklamada, Nikaragua’nın insani, ekonomik ve sosyal gelişimini kolaylaştırmak amacıyla yaptırımların askıya alınması için uluslararası topluma bir çağrı yapılacağı ifadeleri yer aldı.


Devam eden barış görüşmeleri, polis tarafından 100 kişilik bir grubun gözaltına alınmasından sonra Sivil Adalet ve Demokrasi İttifakı (ACJD) tarafından Pazartesi günü askıya alınmıştı. ACJD Salı günü yapılan görüşmelerde, bütün siyasi mahkumlar serbest bırakılıncaya kadar görüşmelere devam etmeyeceğini söylemişti.


Nikaragua’da halkın geçtiğimiz Nisan’da sosyal güvenlik sistemindeki değişikliklere tepki göstermek amacıyla başlattığı gösteriler zamanla genişlemiş, halk son 12 yıldır iktidarda olan Cumhurbaşkanı Ortega’nın istifasını istemeye başlamıştı. Ülkede yaşananlara çözüm bulmak amacıyla yapılan görüşmeler, Devlet Başkanı Ortega’nın muhalefetin talep ettiği erken seçim talebini kabul etmemesiyle son bulmuştu. O zamandan beri, çoğu öğrenci olan yüzlerce insan gözaltına alındı. Daha sonraları terörle veya cinayet suçlamalarıyla karşı karşıya kalanlar, Ortega yanlısı hakimler tarafından uzun süreli hapis cezalarına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:56
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