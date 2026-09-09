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Sosyal Medya Nikahlar soygun düzenine dönüştürülmesin… Süresiz nafakadan sonra süresiz mehir garabeti!
Sosyal Medya

Nikahlar soygun düzenine dönüştürülmesin… Süresiz nafakadan sonra süresiz mehir garabeti!

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Evlilik hazırlığı yapan bir çiftin aileleri eşliğinde kıyılan imam nikahı merasiminde gelin, müstakbel eşinden mehir olarak tek seferlik bir miktar yerine, evlilikleri boyunca her yıl düzenli olarak 15 gram altın vermesini talep etti. İslami teamüllere aykırı olan bu talep sosyal medyada tepki çekerken, “Erkekler yıllarca süresiz nafaka zulmü altında inim inim inledi. Şimdi de her yıl ödenecek mehir uygulaması peydah oldu. Böyle bir durum sosyal hayatı perişan eder. Sosyal medyada paylaşılan bu münferit olay sakın ola ki örnek alınmasın. Evlilikler soygun düzenine dönüştürülmesin” yorumları yağdı.

Evlilik hazırlığındaki bir çiftin aileleri huzurunda kıyılan imam nikahında gelinin mehir talebi dikkat çekti. Gelin, tek seferlik mehir yerine evlilikleri boyunca her yıl 15 gram altın verilmesini istedi; sosyal medyada paylaşılan görüntüler tartışma başlattı

Evlilik hazırlığı yapan bir çiftin aileleri eşliğinde kıyılan imam nikahı merasiminde gündeme gelen mehir belirleme süreci, alışılmışın dışında bir talebe sahne oldu. Gelin, müstakbel eşinden mehir olarak tek seferlik bir miktar yerine, evlilikleri boyunca her yıl düzenli olarak 15 gram altın vermesini talep etti.

Evlilik hazırlığı yapan bir çiftin aileleri huzurunda kıyılan imam nikahında gelinin mehir talebi dikkat çekti.

AİLELERİN HUZURUNDA ŞAŞIRTAN TALEP

Çiftin dini nikah akdinin gerçekleştirildiği anlarda imamın mehir miktarını sorması üzerine dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Geleneksel olarak peşin (muaccel) veya belirli bir vadede (müeccel) tek seferlik ödenmesi kararlaştırılan mehir bedeli için gelin farklı bir ekonomik güvence modeli belirledi. Her iki ailenin, şahitlerin ve müstakbel eşinin bulunduğu ortamda söz alan gelin, mehir bedelini yıllık bir periyoda bağlayarak her sene 15 gram altın şartı koştu.

MEHİRDE 'DÜZENLİ ÖDEME' DÖNEMİ

Evlilik akdinin dini boyutunda kadının en temel mali haklarından ve güvencelerinden biri olarak kabul edilen mehirde talep edilen bu düzenli ödeme şartı, merasimde bulunanlar tarafından da şaşkınlıkla karşılandı. Gelinin tek seferlik yüklü bir miktar veya gayrimenkul yerine, enflasyon ve değişen ekonomik koşullara karşı her yıl yenilenecek 15 gramlık altın garantisi istemesi, mehir pazarlıklarında nadir rastlanan yenilikçi bir durum olarak öne çıktı.

MEHİR NEDİR?

İslam hukukunda mehir; nikah akdi esnasında veya sonrasında erkeğin kadına ödemekle yükümlü olduğu, kadının şahsi mülkiyetine geçen mali bir haktır. Kadına ekonomik bir güvence sağlama amacı taşıyan mehir, dinen tek seferlik bir bedel olarak belirlenir. Peşin ödenen miktara muaccel mehir, ileri bir tarihe veya boşanma/ölüm şartına ertelenen miktara ise müeccel mehir denir. Fıkhi esaslara göre mehir; kadının hakkı olmakla birlikte, evliliği zora sokacak, erkeği sömürecek veya ucu açık yıllık abonelik/taksit sistemlerine dönüştürülecek bir rantiye aracı değildir.

BU MÜNFERİD UYGULAMAYA SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ YAĞDI

İslami teamüllere aykırı olan bu talep sosyal medyada tepki çekerken, “Erkekler yıllarca süresiz nafaka zulmü altında inim inim inledi. Şimdi de her yıl ödenecek mehir uygulaması peydah oldu. Böyle bir durum sosyal hayatı perişan eder. Sosyal medyada paylaşılan bu münferit olay sakın ola ki örnek alınmasın. Evlilikler soygun düzenine dönüştürülmesin” yorumları yağdı.

İşte sosyal medya üzerindeki tepkiler:

"Süresiz nafaka zulmüyle erkeklerin hayatını kararttığınız yetmedi, şimdi de 'yıllık abonelikli mehir' kılıfıyla adama ömür boyu haraç mı keseceksiniz? Yazıklar olsun, dini bile ticarete alet ettiniz!"

"Bu nikah akdi değil, resmen taksitli gaspedilme protokolüdür! Evliliği ticaret, erkeği de sağmal inek gören bu zihniyet yüzünden memlekette evlenecek genç kalmadı. Asla örnek alınmasın!"

"Mehir kadının hakkıdır eyvallah ama bu yaptığınız resmen fırsatçılıktır, İslami teamüllerin açıkça çiğnenmesidir! Yuva kurmak mı istiyorsunuz, yoksa adama yıllık vergi bağlamak mı?"

"Süresiz nafaka garabetine bir de süresiz mehir eklendi! Böyle bir rezalete imza atan hoca da, buna göz yuman aile de bu vebalin altından kalkamaz. Evlilikleri soygun düzenine dönüştürmenize izin vermeyeceğiz!"

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Yorumlar

Okuyucu

Bu konuda DİYANET Ne diyecek bakalım. Hoca da şüpheli gibi. Din işleri yüksek Kurulu Cevap bekliyoruz. Mahir başta peşin belirlenir. Ya peşin,yada taksitle ödenir. Boşanma durumunda hepsi ödenir diye biyorduk.buda ömür boyu Mehir olmuş.

Müslim

Bu nikah akdi değil, resmen taksitli gaspedilme protokolüdür! Evliliği ticaret, erkeği de sağmal inek gören bu zihniyet yüzünden memlekette evlenecek genç kalmadı. Asla örnek alınmasın!
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