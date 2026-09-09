Nadir eserler geleceğe taşınıyor! Asırlık kitaplar mücellithanede böyle ‘şifa buluyor’
Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyalarda elden ele dolaşan, zamanla ciltleri yıpranan, sayfaları kopan ve çeşitli hasarlara uğrayan nadir eserler, mücellithanede yürütülen titiz çalışmalarla korunarak geleceğe taşınıyor. Mücellit Muharrem Kalenci ve ekibinin İSAR Mücellithanesi'nde yürüttüğü çalışmalarla bugüne kadar binden fazla eser restore edilirken, bunlar arasından seçilen 40 nadir kitap "Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi"nde ziyaretçilerle buluştu. Kalenci, "Rahmetli hocam bir eseri bitirip eline aldığı zaman 'Biri de kurtuldu.' derdi. Yani bir ameliyat edildi, şifa bekliyordu, şifa buldu ve kurtuldu" dedi.