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Nikah şahidi olan Mustafa Destici, çiftten 5 çocuk istedi

BBP Genel Başkanı Destici, Alperen Ocakları Yozgat İl Başkanı Mustafa Çıtak'ın kardeşi Kemal Çıtak'ın nikah şahidi oldu. Mustafa Destici, çiftten 5 çocuk istedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 22:36
Nikah şahidi olan Mustafa Destici, çiftten 5 çocuk istedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen OcaklarıYozgat İl Başkanı Mustafa Çıtak'ın kardeşi Kemal ve Hediye Çıtak çiftinin nikah şahidi oldu.

Bir düğün salonunda düzenlenen törende Kemal ve Hediye Çıtak çiftinin nikahını Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan kıydı.

Nikah şahidi olan Destici, çiftin evlilik cüzdanını gelin Hediye Çıtak'a verdi.

Çifte mutluluklar dileyen Destici, "Bugün burada iki gencimiz hem Allah'ın emrini yerine getirdiler hem Muhammed Mustafa Efendimiz'in sünnetini yerine getirdiler. Rabbim inşallah onları bir yastıkta kocatsın ve kendilerine hayırlı evlatlar versin. Öyle evlatlar versin ki hem kendilerine hayırlı olsun hem vatanımıza, milletimize, devletimize hayırlı olsun. Yüreği ezan sevgisiyle, bayrak sevgisiyle yanıp tutuşan evlatlarımız olsun." dedi.

5 ÇOCUK İSTEDİ

Çiftten 5 çocuk isteyen Destici, "Peygamber efendimiz 'Ben ahirette ümmetimin çokluğuyla övüneceğim' diyor. Bu gençlerimiz de Peygamberimizi orada mahcup etmemek ve ona mahcup olmamak için en azından Rabbim'in izniyle 5 çocuk sahip olsunlar." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 22:36
  1. Yozgat
  2. Büyük Birlik Partisi
  3. Mustafa Destici

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